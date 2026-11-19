Un hombre de 50 años fue detenido en las últimas horas en City Bell, acusado de haber abandonado a su madre, una mujer de 87 años que murió días después de ser encontrada en condiciones de desnutrición y deshidratación. La investigación está caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, en cumplimiento de una orden judicial de registro y detención. El sospechoso fue identificado como S. C. M. y trasladado a la dependencia policial.

El caso se inició el 9 de octubre, cuando personal de la comisaría Décima de La Plata fue convocado a través del 911 a una vivienda ubicada en la zona de 471 y 14. El llamado alertaba sobre una mujer que se encontraba en presunto estado de abandono.

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron la situación y solicitaron la intervención del SAME. La mujer, de 87 años, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. En el lugar, los policías entrevistaron a una vecina de la víctima, quien manifestó que el cuidado de la víctima estaba a cargo de su hijo. El hombre fue localizado y trasladado inicialmente a una dependencia policial.

Los detalles del caso

De acuerdo con el parte policial al que accedió EL DIA, el reconocimiento médico realizado a la mujer evidenció un cuadro de abandono, desnutrición y deshidratación. Ante esa situación, las autoridades judiciales dispusieron su aprehensión.

El 12 de octubre se produjo el fallecimiento de la mujer. Sin embargo, el hombre recuperó la libertad posteriormente, en el marco de una serie de recursos judiciales. A partir de entonces, el Ministerio Público Fiscal avanzó con distintas medidas de investigación y producción de pruebas. Una vez cumplidas esas diligencias, se ordenó un nuevo procedimiento para concretar la detención del sospechoso.

La medida se llevó adelante en la vivienda de City Bell mencionada y al ingresar, los efectivos de la DDI identificaron al hombre, que se encontraba como único ocupante del inmueble, y concretaron su detención. La causa está a cargo de la UFI N° 17, conducida por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia.