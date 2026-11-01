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Detuvieron en La Loma a un hombre que escapó de la Policía e intentó ocultar cocaína en su auto

La Policía interceptó a un extranjero de 38 años que intentó escapar a pie. En el coche hallaron cuatro envoltorios con 30,9 gramos de droga blanca

Por Redacción

Un hombre de 38 años fue aprehendido este sábado por la tarde en La Loma, luego de intentar darse a la fuga tras una interceptación policial en la vía pública. En el interior del vehículo en el que se desplazaba, los efectivos secuestraron cuatro envoltorios de cocaína con un peso total superior a los 30 gramos.

El procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, quienes se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo e identificación de personas en la zona de calle 38 entre 16 y 17.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, los efectivos advirtieron la presencia de un automóvil Volkswagen Polo de color gris plata estacionado en la vía pública. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor descendió del vehículo e intentó darse a la fuga a pie.

Sin embargo, fue reducido y aprehendido a los pocos metros del lugar. El sospechoso fue identificado como Nicky Gabriel Gutiérrez Cucho, de 38 años y nacionalidad peruana. Posteriormente, y ante la presencia de un testigo de actuación, los agentes inspeccionaron el interior del coche y hallaron cuatro bolsas de nylon de color blanco que contenían una sustancia compacta.

Tras realizar el correspondiente test orientativo en la sede policial, el pesaje arrojó un total de 30,9 gramos de cocaína. Tanto el aprehendido como el vehículo y los estupefacientes secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta de La Plata.

En el caso tomó intervención la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del Dr. Sebastián Arrusito, quien dispuso la convalidación de la aprehensión del imputado y la elevación de las actuaciones a primera hora judicial bajo la carátula de "Infracción a la Ley 23.737 (de Drogas) y Resistencia a la Autoridad".

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