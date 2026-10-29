Un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) protagonizó un peligroso episodio al volante durante esta madrugada. Cerca de las 3.15 horas, agentes de la Guardia Urbana municipal detectaron un auto a gran velocidad en el cruce de la diagonal 73 y Boulevard 82. Poco después, el conductor ignoró el semáforo en rojo ubicado en 131 y 38, motivo que originó un rápido operativo de detención.

Las autoridades lograron frenar la marcha del infractor a escasos metros, sobre la calle 38 entre 131 y 132. Al momento de la entrevista de rutina, el individuo evidenció un claro estado de ebriedad, al punto de no lograr recordar su propio número de documento.

En esos instantes, ante los inspectores, el sujeto admitió su pertenencia a la fuerza de seguridad provincial y precisó su rango de Principal con funciones activas en la Unidad N° 45 de Melchor Romero.

Frente a las firmes sospechas, el personal de control municipal solicitó un dispositivo alcoholímetro. El examen arrojó un resultado de 0,47 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra punible ante la vigencia de la ley de Alcohol Cero al volante en todo el territorio bonaerense.

Además de la infracción por consumo de bebidas, el hombre carecía de los papeles necesarios para circular. Ante la falta de documentación, los uniformados requirieron apoyo policial para verificar el estado del auto en el sistema informático. Aunque el rodado no registraba pedidos de secuestro, los efectivos concretaron el secuestro y el posterior traslado del vehículo hacia un depósito municipal a causa de las múltiples faltas cometidas por el oficial.