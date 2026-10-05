Detuvieron en Tapalqué a un violento tras la viralización de un video grabado por su víctima

Un dramático caso de violencia de género que conmocionó a la comunidad local derivó este lunes en la detención de un hombre, identificado como Carrica, quien enfrenta una dura batería de cargos penales. La captura fue concretada por efectivos de la Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia, marcando el desenlace de una escalada de terror que la víctima de 26 años logró frenar al hacer pública su pesadilla.

La orden de detención fue librada por el magistrado Federico Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 1, a instancias del requerimiento del fiscal Marcelo Fernández. Según indicó el medio El Tiempo de Azul, sobre el agresor pesa la acusación por un "concurso real" de delitos sumamente graves: dos episodios de "amenazas agravadas con arma", dos hechos de "lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género" y "privación ilegal de la libertad".

El caso tomó trascendencia desde el pasado viernes, cuando comenzó a circular en redes sociales un estremecedor video. En las imágenes, grabadas sigilosamente por la víctima con su teléfono celular, se observa a Carrica golpeándola con la mano abierta mientras le revisaba el móvil, le borraba contactos y la insultaba, haciendo caso omiso a las súplicas de la joven, quien le pedía "por favor" que se detuviera.

Ese episodio, ocurrido el 29 de agosto, fue solo uno de los tantos actos de sometimiento. Según la investigación, el 19 de julio el acusado ya la había amenazado de muerte durante una videollamada. "Si estás con otra persona, voy a viajar a Tapalqué y te voy a matar", le advirtió mientras exhibía un arma similar a un revólver, instante del cual la víctima logró realizar una captura de pantalla.

La violencia física y psicológica alcanzó un punto límite el 12 de septiembre. Ese día, Carrica la arrinconó a los empujones en una habitación amenazándola con un cuchillo, la arrojó sobre la cama para inmovilizarla y le provocó un corte en el rostro. "No vas a ir a ningún lado, no tenés derecho a salir porque yo no salgo", le espetó, configurando el delito de privación ilegítima de la libertad.

El calvario silencioso estalló institucionalmente el domingo 27 de septiembre. Sumida en una profunda desesperación y tras un intento de quitarse la vida, la joven debió ser hospitalizada con una fuerte crisis nerviosa. Los médicos constataron en su cuerpo los golpes y una cicatriz en el rostro, lo que activó de inmediato los protocolos de contención del Centro de Asistencia a la Víctima del Departamento Judicial Azul y de la Dirección de Políticas de Género municipal.

"Esta vez no me iba a quedar callada", declaró la joven en recientes entrevistas televisivas, donde relató cómo el miedo y la manipulación la habían anulado. "Había dejado de ser yo, me había enfermado tanto que estaba negada a dejar la relación", confesó luego a través de sus redes sociales, instando a otras mujeres a no tolerar vínculos donde deban anular su propia identidad para complacer al otro.

Se espera que en las próximas horas el detenido sea indagado en sede judicial por la totalidad de los ilícitos que se le imputan, mientras la víctima, contenida por asistencia psicológica y psiquiátrica, aguarda que la Justicia actúe con firmeza para que su calvario, finalmente, no quede impune.