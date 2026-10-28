Dinero, destrozos y saqueo: ladrones desvalijan una casa en La Loma

La sucesión de hechos de inseguridad en distintos barrios de La Plata sumó un nuevo episodio en La Loma. Esta vez, delincuentes aprovecharon la ausencia de una vecina para ingresar a su vivienda, forzar una puerta y llevarse dinero y objetos de valor. El caso quedó bajo investigación y vuelve a poner el foco sobre una zona donde los vecinos vienen denunciando robos reiterados y reclamando respuestas.

Según indicaron voceros del caso a EL DIA, el hecho ocurrió en una propiedad ubicada en 29 entre 43 y 44. De acuerdo con la denuncia, la dueña se había ausentado durante la tarde. Al regresar, encontró señales claras de que alguien había ingresado mientras no estaba: el portón del garaje tenía la cerradura fuera de lugar y la puerta principal, de madera, estaba destruida, como si la hubieran violentado con una herramienta.

La escena daba cuenta de la violencia con la que habrían actuado los delincuentes. Al revisar sus pertenencias, la mujer advirtió que le faltaban distintos elementos de valor, entre ellos dinero que guardaba en su casa, alhajas y objetos personales. El monto del efectivo sustraído no fue precisado.

Tras descubrir lo ocurrido, la damnificada alertó a sus vecinos, que dieron aviso al sistema de emergencias 911. Minutos después llegó personal policial. La denuncia fue radicada en la comisaría Cuarta, con jurisdicción en esa zona de la Ciudad.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la identificación de sospechosos. Los investigadores deberán establecer cómo actuaron los delincuentes, cuánto tiempo permanecieron en la vivienda y si contaron con información previa sobre los movimientos de la propietaria.

UN AUTO BLANCO EN LA MIRA

En la denuncia quedaron asentadas algunas circunstancias que podrían aportar elementos para reconstruir lo ocurrido, aunque por ahora no permiten establecer una relación directa con el robo.

Una vecina habría comentado que, durante la madrugada anterior, alrededor de las 3.30, observó un automóvil blanco con detalles verdes estacionado frente a la propiedad. Según su relato, el vehículo parecía ser un taxi y permaneció allí varios minutos con las luces encendidas.

Lo cierto es que ese dato forma parte de las circunstancias aportadas en la denuncia y deberá ser evaluado por los investigadores. En ese sentido, el análisis de las cámaras de seguridad privadas instaladas en la zona podría aportar elementos para reconstruir los movimientos registrados en las inmediaciones.

LA LOMA, INSEGURA

El robo se suma a una serie de episodios que mantienen en alerta a vecinos de distintos sectores de La Plata. En las últimas semanas, la inseguridad volvió a quedar en el centro de los reclamos, con hechos que tuvieron como escenario viviendas particulares y comercios, tanto en la zona norte como en otros barrios de la Ciudad.

La Loma es uno de los sectores donde los frentistas vienen advirtiendo sobre la reiteración de ingresos a propiedades. A fines de septiembre, vecinos se reunieron en la zona de 24 y 41 para exponer su preocupación por robos ocurridos durante la madrugada. Según relataron entonces, en una misma cuadra se habían registrado al menos tres episodios y en algunos casos los delincuentes habrían accedido a las casas trepando y desplazándose por los techos.

Durante una recorrida de EL DIA, los vecinos describieron un escenario de temor y cambios en sus rutinas. “Tierra de nadie”, fue una de las expresiones utilizadas para resumir el malestar. También contaron que las rejas y otras medidas de protección ya no les alcanzaban para sentirse seguros.