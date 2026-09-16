Disputa barrial en La Plata: vecinos se enfrentaron por el uso de un terreno 

Una disputa entre vecinos generó preocupación en la zona de 143 y 58, en la zona oeste de La Plata, donde se produjo un enfrentamiento vinculado con el uso de un terreno ubicado en inmediaciones del complejo habitacional conocido como las torres Decano Funes.

Según trascendió, algunos residentes utilizan habitualmente ese espacio, mientras que vecinos de uno de los edificios del sector, al que pertenecería la parcela, buscan delimitar el terreno mediante la colocación de un alambrado para impedir su utilización.

En ese contexto, las diferencias entre los habitantes de la zona habrían ido en aumento hasta derivar en un cruce entre las partes. De acuerdo con lo manifestado por algunos vecinos, durante el episodio se habrían producido daños en distintos elementos del lugar.

La situación generó malestar entre los residentes, quienes reclaman que el conflicto pueda resolverse por las vías correspondientes y sin nuevos episodios de violencia.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la existencia de una denuncia formal ni sobre la situación legal del terreno, aspectos que serán determinantes para establecer los derechos de uso y las responsabilidades de cada una de las partes.