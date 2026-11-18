Un episodio de tensión y disturbios se registró en una dependencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, en pleno centro de La Plata, donde dos mujeres que participaban de una reunión se retiraron de manera violenta y una de ellas se llevó un cuadro del gobernador Axel Kicillof que estaba colgado en una oficina.

El hecho ocurrió en el edificio de calle 55 entre 6 y 7. Según la denuncia, en una de las oficinas se desarrollaba un encuentro entre autoridades ministeriales y representantes de una asociación civil cuando comenzaron a escucharse gritos e insultos. Minutos después, las dos mujeres salieron del lugar en medio de agravios.

Una de ellas llevaba consigo el retrato del mandatario provincial y se negó a devolverlo. La situación continuó durante el trayecto hacia la planta baja y llegó hasta la guardia policial del edificio. La presentación quedó asentada y se indicó que el edificio cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.