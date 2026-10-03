Doble crimen del Río de la Plata: se mató el Loco Lima semanas antes del juicio en La Plata

Carlos Eugenio “El Loco” Lima Forcada, el ex policía y marino mercante que quedó en el centro de dos resonantes episodios criminales ocurridos en la región, murió en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata. Tenía 54 años y se encontraba detenido a la espera del juicio por el doble crimen cometido a bordo del buque Ayane, que estaba previsto para noviembre de este año.

Lima fue encontrado durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre en el interior de su celda, suspendido de una reja y sujeto mediante cables alrededor del cuello. La médica de turno del establecimiento constató su fallecimiento.

La Justicia abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. De acuerdo con las primeras conclusiones médico-legales incorporadas al expediente, el fallecimiento se produjo por un síndrome asfíctico secundario a compresión extrínseca del cuello por ahorcadura, aunque el informe quedó sujeto a los resultados de las pericias complementarias.

El hallazgo ocurrió pocos meses antes de una instancia clave para Lima: el juicio oral por el doble homicidio ocurrido en 2021, en el que estaba acusado de haber asesinado a dos superiores mientras se encontraba a bordo del buque.

El hallazgo en la Unidad 9

Según consta en el acta policial, alrededor de la 1.10 de la madrugada la guardia de la Comisaría Octava recibió una comunicación desde la Unidad 9, ubicada en 76 entre 9 y 10, en la que se informaba sobre el fallecimiento de un interno.

El aviso fue realizado por personal penitenciario, que informó que Lima había sido encontrado suspendido de la reja correspondiente a su celda.

Cerca de las 1.40, efectivos de la Comisaría Octava llegaron al establecimiento para establecer las circunstancias del hecho y preservar el lugar.

El sector ya había sido clausurado y señalizado con cinta para evitar el ingreso de personas ajenas. Una vez autorizado el ingreso, los policías observaron a Lima suspendido de la reja de su celda, de espaldas a las rejas, con las piernas semiflexionadas y apoyadas sobre el piso.

El cuerpo estaba sujeto mediante dos cables colocados alrededor del cuello.

Los efectivos tomaron declaraciones al personal penitenciario que había intervenido en el hallazgo, entre ellos el guardia que encontró primero a Lima y el encargado de turno.

La fiscalía fue notificada alrededor de las 2.15 y dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

Poco después, cerca de las 3.33, arribó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y documentar las condiciones en las que había sido encontrado el cuerpo.

Las conclusiones médico-legales señalaron como mecanismo de muerte la compresión del cuello por ahorcadura, pero dejaron expresamente pendiente la incorporación de los resultados de los estudios complementarios.

¿Quién era el “Loco Lima”?

El nombre de Lima Forcada había quedado asociado a una serie de episodios policiales que tuvieron como escenario a City Bell, La Plata y posteriormente el Río de la Plata.

Antes de convertirse en marino mercante, había integrado las filas de la Policía Bonaerense. Su primer gran antecedente criminal se remonta a junio de 2008, cuando protagonizó un violento episodio con un vecino de City Bell.

Aquella noche, Lima salió de su vivienda con una maza y comenzó a romper el pavimento de la calle. Según la reconstrucción del episodio, sostenía que tenía un problema con el desagüe del lavarropas.

Un vecino, Gustavo Alfano, se acercó para preguntarle qué estaba haciendo y le advirtió que la rotura del pavimento podía perjudicarlo porque el agua terminaría ingresando hacia su vivienda.

La discusión escaló rápidamente.

Lima extrajo una pistola calibre 9 milímetros y disparó contra Alfano. El hombre recibió seis impactos de bala, en el brazo, la pierna y la zona de la columna, pero sobrevivió al ataque.

Después del tiroteo, Lima se atrincheró en su vivienda. Cuando llegó la Policía, también efectuó disparos, por lo que fue necesaria la intervención del Grupo Halcón.

Finalmente, el atacante fue detenido cuando se quedó sin municiones.

Por aquel episodio fue condenado a prisión y permaneció detenido durante varios años. Con el tiempo recuperó la libertad y volvió a desempeñarse en la Marina Mercante.

El doble crimen a bordo del Ayane

En octubre de 2021, cinco años después de aquel episodio, Lima volvió a aparecer en las páginas policiales.

Esta vez fue señalado como responsable de un doble homicidio ocurrido a bordo del buque Ayane, mientras navegaba por el Río de la Plata.

Según la acusación, durante la madrugada del 23 de octubre de 2021 Lima tomó un arma y disparó contra dos de sus superiores: el capitán Alejandro Daniel García, de 39 años, y el primer oficial Juan Alfonso Pegasano, de 48.

Ambos murieron como consecuencia de los disparos.

El buque llevaba más de veinte tripulantes. Después del ataque, parte de la tripulación logró refugiarse y aislar al acusado en un sector de la embarcación hasta la llegada de Prefectura.

Uno de los momentos que más impactó de aquel episodio fue la comunicación que Lima mantuvo con la fuerza de seguridad después del ataque.

En el llamado, según trascendió entonces, manifestó que los dos oficiales estaban muertos y que había sido él quien los había matado. También pidió que una embarcación de Prefectura se acercara para detenerlo.

Finalmente, Lima fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El caso generó una amplia investigación sobre lo ocurrido dentro del buque, el arma utilizada y las circunstancias que precedieron al ataque.

Un juicio que estaba previsto para noviembre

Por ese doble crimen, Lima debía afrontar este año el juicio oral, que estaba previsto para noviembre de 2026.

El debate debía establecer su responsabilidad penal por los asesinatos de García y Pegasano y reconstruir qué ocurrió aquella madrugada a bordo del Ayane.

La muerte de Lima, ocurrida el 30 de septiembre, se produjo así poco más de un mes antes del inicio previsto del juicio.

La instancia judicial ya no podrá realizarse con Lima como acusado, mientras que la investigación por los dos homicidios deberá continuar en los términos que correspondan respecto de los hechos y de las responsabilidades que pudieran surgir.

La investigación por su muerte

Ahora, la Justicia platense deberá determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo de Lima en la Unidad 9.

El acta de procedimiento señala que, de acuerdo con la información aportada inicialmente por el personal penitenciario, el interno no se encontraba realizando tratamiento psiquiátrico ni psicológico al momento del hecho. Esa información fue incorporada al expediente como un dato aportado por las autoridades del penal y quedó sujeta a las verificaciones correspondientes.

La fiscalía ordenó preservar la escena y convocó a Policía Científica. También dispuso las pericias necesarias para determinar las circunstancias y causales del fallecimiento.

Por el momento, la conclusión médico-legal establece que Lima murió como consecuencia de una asfixia producida por compresión del cuello mediante ahorcadura. Los estudios complementarios deberán completar el informe.

Así terminó, dentro de una celda de la Unidad 9, la historia de un hombre que había sido policía, que había cumplido una condena por haber intentado matar a un vecino en City Bell y que años después quedó acusado por el doble crimen de dos superiores a bordo de un buque.

El juicio que debía afrontar en noviembre ya no tendrá al “Loco Lima” sentado en el banquillo de los acusados. Ahora, la Justicia investiga las circunstancias de su propia muerte.