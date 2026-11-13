Dolor a flor de piel: otra tragedia vial en La Plata llegó a juicio

Tres años después de una tragedia que terminó con la vida de una joven mujer y su pequeña hija, ayer comenzó el juicio contra Cristian Ricardo Bellinteni, quien conducía el auto que provocó el fatídico embiste en ruta 11 y 609.

El debate se desarrolla ante el Juzgado Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de la jueza Ana Belén Piccone, y durante la primera jornada se escucharon los alegatos de inicio y varios testimonios. La actividad continuará hoy, cuando se completará la producción de prueba y las partes formularán sus respectivos pedidos de pena.

El hecho investigado ocurrió el 14 de junio de 2023, minutos antes de las 07.10, cuando Bellinteni circulaba a bordo de un Toyota Corolla por ruta 11, a la altura de la calle 609, en sentido sudeste-noroeste. En ese momento, Cristina Liliana Figueroa (35) y su hija Wendy Ailén Gramajo (7) se disponían a cruzar la intersección.

Según la acusación fiscal, el conductor perdió el dominio del vehículo y las embistió con la parte delantera del automóvil. Ambas murieron como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La investigación incorporó pericias accidentológicas, relevamientos del lugar, fotografías, croquis, informes médicos y autopsias. Un informe elaborado por un perito de la Asesoría Pericial de La Plata estableció que el Toyota Corolla fue el vehículo embistente y estimó una velocidad mínima de impacto de 65,42 kilómetros por hora, sin frenado.

Las autopsias determinaron que Figueroa murió por shock traumático e hipovolémico, mientras que Gramajo falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave. Sus cuerpos estaban a unos 25 metros del punto del impacto.

La causa llegó a juicio luego de que los padres de Cristina Figueroa y abuelos de Wendy, representados como particulares damnificados por el abogado Matías Pietra Sanz, rechazaran un acuerdo económico, que contemplaba el cierre de la causa penal mediante una salida menos gravosa para el imputado, que es empleado de una aseguradora y asistido por el defensor Carlos Nosenzo.

“Ellos están rotos y solo les interesa que haya justicia. No el dinero”, sostuvo Pietra Sanz al explicar la decisión de la familia de avanzar hasta esta instancia.

El requerimiento de elevación a juicio había encuadrado el hecho como doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la pluralidad de víctimas, previsto por el artículo 84 bis del Código Penal.

Sin embargo, en el inicio del debate apareció una diferencia dentro del bloque acusador. Según fuentes judiciales, la fiscal Silvina Langone sostendría una acusación por homicidio culposo y solicitaría una pena de ejecución en suspenso, mientras que el particular damnificado impulsaría una calificación agravada con una expectativa de pena de hasta 6 años de prisión.

La diferencia quedará plasmada en los pedidos finales que las partes formularán hoy, una vez concluida la prueba. Será entonces la jueza Piccone quien deberá analizar las distintas posiciones y resolver la situación procesal de Bellinteni.

Para la familia de las víctimas, el juicio representa el cierre de un largo camino que comenzó aquella mañana de junio de 2023, cuando Cristina y Wendy se dirigían a tomar el colectivo para ir a la Escuela Nº 7, en Barrio Hipódromo, y las sorprendió la tragedia.