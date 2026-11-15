Domingo de choques en La Plata: una camioneta arrasó con las palmeras de una rambla y hubo dos accidentes más

Una mañana accidentada se vivió este domingo en La Plata, donde se registraron al menos tres siniestros viales en distintos puntos de la ciudad. Los episodios ocurrieron durante las primeras horas del día y dejaron daños materiales, un motociclista herido y complicaciones en el tránsito.

Uno de los accidentes tuvo lugar en la esquina de 13 y 41, cuando una camioneta Chevrolet Meriva perdió el control, se subió a la rambla y terminó arrollando varias palmeras del cantero central. A raíz del impacto, se produjeron importantes daños en el espacio público y en la vegetación, aunque no hubo que lamentar personas heridas.

Al mismo tiempo, otro choque se registró en la intersección de 7 y 54, en pleno centro platense. En ese caso, un motociclista protagonizó un accidente y terminó con heridas. En el lugar trabajaba una ambulancia del SAME y el tránsito permanecía cortado mientras se desarrollaba el operativo de asistencia.

Por otro lado, pasadas las 6 de la mañana, se reportó otro siniestro vial en 44 y 31, donde un vehículo también protagonizó un choque y permanecía interrumpida la circulación en la zona.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los accidentes. Los episodios volvieron a poner en escena las complicaciones viales durante las primeras horas de este domingo en distintos sectores de La Plata.

TAMBIÉN HUBO CHOQUES EN BERISSO

Por otro lado, desde temprano se registró un corte de tránsito en la avenida Montevideo y calle 11, en la localidad de Berisso. Allí, un motociclista perdió el control de su rodado y terminó tendido en el asfalto.

Hubo un gran operativo policial y de agentes de tránsito desde temprano esta mañana. Más tarde, peritos realizaban las correspondientes pericias en el lugar del siniestro vial.