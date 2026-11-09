Dos heridos de bala: la violencia dejó su huella en La Plata

La violencia armada se consolidó como un problema que atraviesa distintos barrios de La Plata. Enfrentamientos entre personas o grupos, disputas de larga data y conflictos que se acumulan durante meses o años terminan, con frecuencia, en el mismo desenlace: disparos, heridos y nuevas causas judiciales que se suman a un escenario de creciente preocupación.

En los últimos días, dos episodios ocurridos en el Barrio Malvinas y en Tolosa volvieron a poner el tema en el centro de la escena. En ambos casos hubo jóvenes heridos y las primeras investigaciones apuntan a enfrentamientos previos entre los protagonistas. Se trata de hechos distintos, pero con un denominador común: el uso de armas de fuego como respuesta inmediata ante situaciones que escalan de manera desproporcionada.

El primero se registró el pasado 6 de noviembre en 35 entre 149 y 150. Un joven de 24 años resultó herido de bala en el abdomen y fue internado en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Según el relato incorporado a la causa, el presunto agresor habría llegado al lugar en motocicleta; tras una discusión y un forcejeo, se produjo el disparo. La Justicia busca ahora precisar las circunstancias exactas del ataque e identificar al responsable.

Cuarenta y ocho horas antes, otro joven, de 20 años, ingresó al Hospital Rossi con dos heridas de arma de fuego en una pierna. El ataque ocurrió en 525 entre 121 y 122 y también estaría vinculado a un conflicto anterior.

Quien lo trasladó hasta el hospital señaló ante los investigadores que conocía al presunto atacante y aportó un apodo. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente, porque los proyectiles habrían quedado alojados en el cuerpo.

UN ESCENARIO COMPLEJO

En muchas oportunidades, las armas aparecen en disputas entre personas que se conocen, mantienen diferencias desde hace tiempo o acumulan amenazas y cruces previos.

Esa característica complica la prevención, porque se trata de situaciones que suelen desarrollarse por fuera de los delitos más visibles y pueden permanecer latentes durante semanas, meses o incluso años, hasta que un nuevo encuentro las reactiva.

La presencia de un arma modifica por completo el resultado de una confrontación. Lo que comienza como una discusión o un forcejeo puede terminar con una persona herida, una investigación por tentativa de homicidio y un nuevo conflicto abierto entre los involucrados.

Por eso los investigadores deben reconstruir no solo lo ocurrido en el momento del ataque, sino también los antecedentes: amenazas, viejas peleas, vínculos entre grupos y tensiones barriales que permiten entender qué desencadenó cada episodio.

A diferencia de los delitos patrimoniales, donde suele existir un móvil claro y una secuencia más previsible, estos episodios demandan un trabajo de investigación más complejo.

Requieren reconstruir relaciones personales, identificar posibles testigos dentro del mismo entorno y establecer si hubo amenazas previas que no llegaron a formalizarse ante las autoridades.

Esa tarea se vuelve especialmente difícil cuando los involucrados pertenecen a los mismos círculos barriales y el temor a represalias limita la colaboración.

Se sabe que la violencia interpersonal sigue encontrando en las armas de fuego una herramienta capaz de transformar rápidamente un conflicto en un hecho de extrema gravedad. Y La Plata, al igual que otras ciudades del país, no escapa a esa realidad.

Los episodios aparecen en distintos puntos y con protagonistas diferentes, pero dejan consecuencias similares: personas heridas, familias afectadas, causas judiciales abiertas y barrios que vuelven a quedar atravesados por la tensión.

El impacto no se limita a las víctimas directas. En los barrios donde se producen estos hechos, la circulación de armas en conflictos cotidianos genera un clima de desconfianza que afecta la vida diaria de familiares y vecinos.

Muchas personas dejan de frecuentar ciertos espacios o de intervenir en situaciones de tensión por miedo a quedar involucradas, lo que a su vez reduce las posibilidades de que alguien actúe como freno antes de que la disputa escale.

Mientras avanzan las investigaciones por los ataques de los últimos días en busca de detenciones, el desafío central sigue siendo evitar que los conflictos lleguen a ese punto. Detrás de cada disparo no solo hay una causa penal: existe una trama previa de enfrentamientos, amenazas y disputas que, cuando no encuentra un límite, puede terminar de la peor manera.

Sin mecanismos efectivos de contención temprana, ya sea desde lo judicial, lo comunitario o lo institucional, estos ciclos tienden a repetirse y a dejar nuevas marcas en los mismos territorios.