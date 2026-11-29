Un nuevo siniestro vial generó complicaciones en la circulación sobre la Ruta 2, a la altura de El Peligro. Una moto y un automóvil protagonizaron un choque por alcance que dejó como saldo dos personas heridas, ambas trasladadas a un centro de salud de la zona.

El accidente ocurrió en el kilómetro 46 de la autovía, en sentido ascendente hacia Chascomús. De acuerdo con el informe vial, una motocicleta Zanella Patagonia fue impactada por un Renault Clio que circulaba por el carril rápido.

Según la reconstrucción, el motovehículo habría realizado un cruce indebido cuando se produjo la colisión. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal sanitario y trasladadas al hospital más cercano. No se informaron víctimas fatales.

Tras el episodio, se dispuso un corte del carril rápido en sentido a Chascomús y del sector de cruce, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal de Aubasa, agentes de seguridad vial y bomberos.

También se realizaron controles de alcoholemia a los dos ocupantes de la motocicleta y a la conductora del automóvil. Los tres exámenes arrojaron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.