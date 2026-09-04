Dos incendios destruyeron viviendas en distintos puntos de La Plata

Dos incendios provocaron importantes daños materiales este viernes en distintos puntos de La Plata. Una vivienda de San Carlos quedó completamente destruida por las llamas, mientras que una casilla familiar de Villa Elisa también fue consumida por el fuego. En ninguno de los dos episodios se registraron víctimas ni personas lesionadas.

El primero de los siniestros se produjo en una propiedad ubicada en calle 37 entre 148 y 149, donde se desató un incendio que rápidamente afectó toda la vivienda.

Tras un llamado al 911, personal policial se dirigió hasta el lugar y encontró el inmueble envuelto en llamas, mientras trabajaban efectivos del cuerpo de Bomberos para controlar el fuego.

Según explicó el propietario, en la casa vivía junto a sus hijos, quienes se encontraban en el interior cuando comenzó el incendio. Afortunadamente, todos lograron salir y, luego de ser asistidos preventivamente por personal de una ambulancia, se determinó que no era necesario trasladarlos a un centro médico.

El fuego provocó la destrucción total de la vivienda. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el incendio se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en una estufa eléctrica.

El lugar quedó preservado para la realización de las pericias correspondientes y determinar con precisión el origen del foco ígneo. La causa quedó bajo intervención de la UFI N° 6.

Desesperación en Villa Elisa

El segundo incendio ocurrió en Villa Elisa, en una vivienda ubicada en la zona de 450 y 30 bis.

Se trataba de una casa familiar que, al momento de iniciarse el fuego, se encontraba sin sus ocupantes. El padre estaba trabajando, los chicos habían concurrido a la escuela y la madre había salido a realizar unas compras.

Fue precisamente al regresar cuando la mujer se encontró con la dramática escena: su casa estaba siendo consumida por las llamas.

El incendio provocó importantes daños en la vivienda. Al igual que en San Carlos, no hubo que lamentar víctimas ni personas heridas.

Ahora se intenta establecer cómo comenzaron las llamas y cuáles fueron las causas que provocaron el incendio.

Los dos episodios generaron preocupación entre vecinos de ambas localidades, aunque el rápido aviso a los servicios de emergencia permitió intervenir antes de que se registraran consecuencias personales de mayor gravedad.