Dos jóvenes fueron aprehendidos en La Loma: llevaban una réplica de pistola y un bastón extensible

Dos jóvenes de 22 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles en el barrio La Loma, en La Plata, luego de que efectivos policiales encontraran una réplica de pistola y un bastón metálico extensible durante un procedimiento de identificación.

El operativo se registró alrededor de las 00.15, en la zona de 32 entre 22 y 23, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas observó a dos hombres que caminaban mientras ingerían bebidas alcohólicas.

Según fuentes policiales, los efectivos procedieron a identificarlos y realizarles un cacheo preventivo. Durante la requisa, encontraron un bastón metálico extensible entre las pertenencias de uno de los jóvenes, mientras que en una mochila del otro hallaron una réplica de pistola de color negro, similar a un arma calibre 9 milímetros.

Secuestraron los elementos y hubo intervención judicial

Tras el hallazgo, los policías secuestraron ambos elementos en presencia de un testigo y trasladaron a los dos jóvenes a la comisaría para realizar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el accionar policial y dispuso las actuaciones por averiguación de ilícito.

Sin embargo, por disposición judicial y en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, ambos aprehendidos recuperaron la libertad mientras continúa el trámite de la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría cuarta de La Plata, con jurisdicción en el barrio La Loma.