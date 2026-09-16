Dos jóvenes fueron detenidos con un revólver calibre 38 en La Plata

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en las últimas horas en la ciudad de La Plata, luego de que efectivos los interceptaran mientras caminaban encapuchados por la zona de 27 entre 66 y 67 y encontraran entre sus prendas un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo destinado a prevenir delitos como motochorros, entraderas y robos de motovehículos.

Durante la recorrida, los agentes observaron a dos hombres encapuchados que caminaban por la mencionada zona. Al advertir la presencia policial, ambos comenzaron a escapar y fueron interceptados a pocos metros.

Tras identificarlos, los efectivos realizaron un registro y encontraron un revólver calibre .38, de color gris plata, cuyo número de serie es 47570. De acuerdo con la información oficial, el arma no tenía pedido de secuestro vigente.

Además, fueron secuestrados dos cuellitos y un par de guantes oscuros, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Uno de los aprehendidos tiene 19 años, mientras que el segundo es menor de edad. Por disposición de las fiscalías intervinientes, el adolescente fue entregado posteriormente a sus progenitores.

La causa fue caratulada como “Portación ilegal de arma de fuego” y quedó bajo intervención de la UFI N°16 y la UFI N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata.

En tanto, los investigadores buscan determinar si los dos jóvenes podrían estar vinculados con otros hechos delictivos registrados recientemente en la jurisdicción.