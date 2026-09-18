Dos jóvenes fueron detenidos en La Plata con motos de alta gama robadas y armas

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos durante un operativo realizado en la zona de 30 entre 86 y 87, donde la Policía secuestró tres motocicletas, varias armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. Uno de los sospechosos, además, tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado en el partido de Tigre.

El procedimiento fue realizado por personal del GTO de la Comisaría Novena, a partir de una investigación relacionada con una presunta organización dedicada al robo de motocicletas. Las tareas fueron llevadas adelante en conjunto con efectivos de la Comisaría Quinta.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, los investigadores habían logrado identificar un domicilio en el que presuntamente se encontraban varios rodados de procedencia ilícita. A partir de esa información se montó un operativo encubierto en las inmediaciones.

Durante la vigilancia, los agentes observaron a dos jóvenes manipulando una motocicleta Benelli TRK 500. Al verificar las características del vehículo, determinaron que se trataba de un rodado que había sido denunciado como robado el día anterior, en un violento asalto ocurrido en la zona de 23 y 57.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar y se refugiaron dentro de una vivienda. Los efectivos ingresaron al domicilio y lograron reducirlos. De acuerdo con el parte policial, durante el procedimiento uno de ellos arrojó un arma de fuego sobre una cama.

La requisa permitió encontrar un revólver, una pistola Smith & Wesson calibre .22 y una pistola Colt calibre .45, además de numerosas municiones. También se secuestraron dos teléfonos celulares.

Pero el hallazgo no terminó allí. Dentro de la propiedad fueron encontradas tres motocicletas. Dos de ellas tenían pedidos de secuestro por robos agravados denunciados recientemente, mientras que otra presentaba la numeración suprimida.

Entre los rodados recuperados se encontraba una Benelli TRK 500, con pedido de secuestro desde el 16 de septiembre por un robo agravado, y una Zanella ZB 110, denunciada como robada el 13 de septiembre. La tercera motocicleta quedó bajo investigación debido a la alteración de su identificación.

Durante la identificación de los detenidos, los investigadores constataron además que uno de ellos tenía un pedido de captura activo desde agosto pasado, requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, en una causa por robo agravado en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego.

La investigación también apunta a establecer si los sospechosos utilizaban redes sociales para exhibir los vehículos robados luego de cometer los ilícitos.

Los dos jóvenes quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia. En el procedimiento intervienen la UFI N°1 de La Plata y el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, además de otras autoridades judiciales que deberán determinar la situación procesal de los acusados.