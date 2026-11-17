Las estafas virtuales siguen sumando víctimas en La Plata, con modalidades que se repiten y que tienen como principal herramienta la ingeniería social: los delincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras u organismos públicos, generan una situación de urgencia y consiguen que las víctimas entreguen el control de sus dispositivos y sus cuentas bancarias.

En estas últimas horas, dos nuevas denuncias reflejan el alcance de estas maniobras, que en ambos casos incluyeron videollamadas, engaños y movimientos de dinero que los damnificados aseguran no haber autorizado.

El primero de los episodios tuvo como víctima a una mujer que vive en la zona de 44 entre 17 y 18. Según relató en su denuncia, el sábado recibió una comunicación por WhatsApp desde un número telefónico cuyo perfil utilizaba una fotografía de Mercado Pago. Del otro lado, un hombre se presentó como integrante del área de seguridad de la plataforma y le advirtió que estaban intentando realizar una compra de un Smart TV Samsung de 32 pulgadas desde su cuenta.

Con el argumento de evitar esa supuesta operación, el interlocutor le indicó que debía trasladar su dinero a una cuenta segura. La mujer, convencida de que estaba hablando con personal legítimo de la empresa, aceptó realizar una videollamada, compartir la pantalla de su teléfono e ingresar a sus cuentas bancarias.

La maniobra fue escalando hasta que los estafadores consiguieron que solicitara un crédito por $3.000.000. Posteriormente, siguiendo las instrucciones que recibía, realizó dos transferencias: una por $1.990.000 y otra por $999.999,99.

Pero el fraude no terminó allí. Según la presentación, desde su cuenta se registraron cinco operaciones que la damnificada desconoció, por un total de $2.150.000, distribuidas entre diferentes cuentas de billeteras virtuales y entidades bancarias.

Incluso su pareja terminó involucrada en el engaño. Los delincuentes también lo convencieron de transferir dinero desde su cuenta de Mercado Pago bajo la misma excusa de proteger los fondos. El hombre realizó movimientos por $135.000 y $30.000, vinculados además con la solicitud de otro crédito.

Cuando finalmente cortaron la comunicación, la mujer revisó sus movimientos y descubrió que el dinero había desaparecido de su cuenta y que se habían realizado transferencias que no reconocía. En ese momento comprendió que había sido víctima de una estafa.

FALSA PUBLICACIÓN

El segundo caso tuvo como damnificada a una jubilada platense, quien denunció haber caído en una falsa publicación de Instagram que ofrecía computadoras gratuitas para jubilados y pensionados.

Todo comenzó el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 16, cuando encontró una publicación que anunciaba los últimos días para solicitar equipos informáticos con cobertura del 100 por ciento. Interesada en la supuesta propuesta, ingresó a un enlace y solicitó información.

Poco después recibió una videollamada de personas que se presentaron como encargadas de gestionar la entrega de las computadoras. Durante la comunicación le pidieron que ingresara a determinadas opciones de su teléfono y compartiera la pantalla. A partir de ese momento, según denunció, perdió el control del dispositivo y de sus cuentas bancarias.

Los interlocutores también le solicitaron que ingresara a Cuenta DNI con el argumento de verificar su condición de jubilada o pensionada y gestionar la supuesta entrega a través del IPS.

Después de una comunicación prolongada, la mujer decidió cortar y comunicarse para cancelar el trámite. Sin embargo, del otro lado recibió insultos y posteriormente comenzó a recibir llamados desde distintos números telefónicos.

Al revisar sus movimientos bancarios encontró operaciones que no había realizado. Entre ellas figuraba, con fecha 16 de noviembre, la acreditación de un préstamo por $2.636.492,78, además de una transferencia de $1.000 que tampoco reconoció.

La damnificada manifestó que nunca había solicitado ese crédito y reclamó que la entidad bancaria lo anule, ya que asegura no necesitarlo ni haber prestado consentimiento para su otorgamiento.