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Policiales

Dos motochorros lo amenazaron en la puerta de su casa

Por Redacción

En otro episodio de inseguridad reportado en las últimas horas en La Plata, un hombre fue víctima de un violento asalto cuando llegaba a su casa de calle 117, entre 35 y 36, y se disponía a estacionar su auto. Dos delincuentes que se movilizaban en una moto lo interceptaron y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a entregar el vehículo. Según la denuncia, la víctima estaba al volante de su Chevrolet Agile gris oscuro cuando los sospechosos se acercaron. Ambos tenían el rostro cubierto y el acompañante descendió de la moto para encararlo. Armado con un revólver gris, lo apuntó y le exigió que bajara. El hombre obedeció y, en ese momento, el asaltante subió al auto y escapó por calle 117 hacia 36. Luego dobló y continuó por 118, mientras el cómplice se alejaba en la motocicleta. El auto robado presenta una abolladura en el capot y un golpe en la puerta trasera derecha. La denuncia quedó asentada.

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