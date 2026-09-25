Dos motochorros sorprendieron a un hombre y le robaron la moto a mano armada en La Plata

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió en las últimas horas a la zona de Parque Castelli. Dos motochorros interceptaron a un hombre a mano armada en la puerta de un gimnasio y le robaron la moto en una maniobra que duró menos de un minuto.

El hecho ocurrió en la calle 63 entre 25 y 26, cuando la víctima se encontraba sobre su vehículo en la vereda de un centro de entrenamiento. En ese momento, fue sorprendida por dos delincuentes a bordo de otra moto, quienes lo encañonaron y lo obligaron a descender de inmediato.

Según el relato de la propia víctima, toda la secuencia se desenvolvió a extrema velocidad y terminó con los asaltantes huyendo a toda prisa con ambos rodados en dirección desconocida.

Toda la maniobra quedó grabada por una cámara de seguridad del barrio. En las imágenes se observa con precisión el abordaje de los asaltantes, el momento de la intimidación armada y el posterior escape de los sospechosos.

Tras el asalto, la víctima inició una búsqueda desesperada a través de las redes sociales para intentar localizar su vehículo, una moto marca Honda. Junto a su pedido de colaboración a los vecinos de La Plata, difundió una imagen del rodado para facilitar su identificación ante cualquier dato o avistamiento en la zona.