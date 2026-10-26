Dos muertos y tres heridos en un feroz tiroteo en Fuerte Apache

Una noche de extrema violencia sacudió al barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, donde un enfrentamiento armado dejó dos muertos y tres heridos. La balacera se produjo en la zona comprendida entre los nudos 3 y 6 y la Justicia busca establecer quiénes participaron y qué originó el ataque.

Uno de los fallecidos tenía 17 años, mientras que el otro era un hombre de 36. Ambos presentaban heridas de arma de fuego. En tanto, los tres heridos, de 17, 18 y 20 años, fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo. Según trascendió, sufrieron impactos en una pierna, un tobillo, un brazo y un muslo.

De acuerdo con las primeras declaraciones recogidas por los investigadores, las víctimas se encontraban cerca del nudo 6 cuando un vehículo pasó por el lugar y desde su interior comenzaron a disparar. Después, el rodado escapó. Sin embargo, la secuencia completa del enfrentamiento todavía es materia de investigación.

La violencia quedó reflejada en videos que circularon en las redes sociales. En uno de los registros se escuchan numerosas detonaciones y se observan corridas por las calles internas del barrio, mientras varias personas buscan refugio detrás de vehículos estacionados. Otras imágenes muestran a un grupo de hombres armados y encapuchados, aunque resta determinar el contexto y la relación de esas escenas con el ataque investigado.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín, con intervención de la fiscal Daniela D’Elia. Se ordenaron peritajes, relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y autopsias para reconstruir lo ocurrido.

Entre las hipótesis que se analizan figura una posible disputa vinculada con la venta de drogas, aunque por el momento no hay una confirmación oficial sobre el móvil de la balacera. La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.