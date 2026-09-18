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520 entre 117 y 118

Dos noches seguidas de terror en una casa de Tolosa

Por Redacción

Entraron por el techo, sorprendieron a una mujer durante la madrugada y volvieron al día siguiente para llevarse una bicicleta. La secuencia ocurrió en una vivienda de 520 entre 117 y 118, Tolosa, y volvió a poner en el centro de la escena los reclamos de los vecinos por la falta de patrullaje en el barrio.

Según relató una de las familias afectadas, el primer episodio ocurrió cuando dos hombres encapuchados ingresaron por el techo de la casa. En ese momento, una mujer subió confiada en que se trataba de un familiar y se encontró con los ladrones. Los delincuentes le quitaron el teléfono celular y la empujaron contra unos fierros antes de escapar por las paredes.

Pero la historia no terminó allí. Al día siguiente, durante la madrugada, los mismos sospechosos regresaron al domicilio y volvieron a ingresar por el techo. Esta vez bajaron por las escaleras y se llevaron una bicicleta.

El caso se suma a una serie de episodios de inseguridad reportados, y desde la Asamblea Vecinal Tolosa volvieron a reclamar por la prevención del delito y cuestionaron “la escasa presencia policial durante la madrugada”.

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