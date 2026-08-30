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Ocurrió en 520 y 149

Dos personas heridas tras un violento choque

Por Redacción

Un fuerte accidente de tránsito se registró ayer en San Carlos, donde un auto y una moto protagonizaron un choque que dejó a dos personas heridas. Ambos fueron trasladados al Hospital de Romero para recibir atención médica y, según informaron fuentes, se encontraban fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida 520 y 149, cuando por motivos que son materia de investigación chocaron un Volkswagen Voyage y una motocicleta Corven Hunter de 150 cc.

Tras recibir un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y constató el impacto. Debido a la violencia del choque, fue necesaria la intervención de dos ambulancias para asistir a los involucrados.

Una mujer de 35 años fue trasladada en una ambulancia al Hospital de Romero, mientras que un hombre de la misma edad fue llevado al mismo centro de salud por personal del SAME. Ambos presentaban dolencias en distintas partes del cuerpo, aunque no revestían riesgo de vida.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, que procedieron a preservar la zona para permitir la realización de las pericias. Los vehículos involucrados quedaron a disposición de las autoridades mientras se intenta determinar la mecánica del accidente. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFI N° 14.

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