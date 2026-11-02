Dos pilotos heridos tras un choque en el Autódromo

La jornada deportiva en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, se vio interrumpida por un grave siniestro sobre la pista. Dos competidores de la categoría Fiat 600 protagonizaron un duro impacto a pocos metros de la recta principal y debieron recibir asistencia médica de urgencia.

Según la información oficial, el vehículo número 19 de color amarillo, al mando del piloto Lucas Guarno, perdió la estabilidad en la última curva del trazado. A raíz de esta brusca maniobra, la unidad impactó de lleno contra el auto fucsia número 50, conducido por Florencia Silva, una mujer de 36 años. Tras la fuerte colisión, ambos deportistas lograron salir de los habitáculos por sus propios medios. De inmediato, el médico del establecimiento, Ricardo Stul, acudió a la pista para brindar los primeros auxilios. Los profesionales de la salud constataron que los corredores padecían politraumatismos y dispusieron su traslado a un hospital.