Dos procedimientos en Ringuelet terminaron con cuatro detenidos y armas secuestradas

Dos procedimientos policiales realizados en Ringuelet terminaron con la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de armas de fuego y otros elementos, según informaron fuentes policiales.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la zona de 19 y 524, donde efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta en la vía pública.

De acuerdo con el parte oficial, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían arrojado un objeto hacia un cantero. Los agentes solicitaron apoyo y, tras revisar el sector, encontraron un revólver calibre .38 marca Astra, junto con tres municiones.

Los dos hombres, de 22 y 29 años, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. También fue secuestrada la Honda Titan 150 en la que se movilizaban.

La causa quedó caratulada como tenencia ilegal de arma de fuego y tomó intervención la UFI N° 11 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso la continuidad de las actuaciones.

Otro procedimiento en la zona

El segundo episodio también se produjo en Ringuelet y tuvo como protagonistas a otros dos hombres, que fueron interceptados durante un procedimiento policial.

En este caso, los efectivos realizaron un operativo de identificación y control luego de advertir una situación sospechosa en la vía pública. Tras las actuaciones correspondientes, los dos individuos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia policial.

El procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia y se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y la eventual responsabilidad de los involucrados.

Los dos operativos se suman a los procedimientos de prevención realizados por la Policía en distintos puntos de la zona norte de La Plata, donde durante las últimas horas se reforzaron los controles y recorridas.