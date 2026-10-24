Dos revólveres cargados y droga en Villa Elvira

Dos revólveres, tarjetas bancarias denunciadas como robadas, cocaína, marihuana y balanzas de precisión fueron algunos de los elementos secuestrados en un allanamiento realizado en Villa Elvira, en el marco de una investigación por un asalto en la vía pública. Tres personas fueron aprehendidas durante el procedimiento.

El operativo se concretó en una vivienda de 90 entre 1 y 115, luego de que los investigadores lograran identificar al sospechoso de un robo denunciado el 20 de octubre. Según fuentes policiales, la víctima había sido interceptada esa mañana en 121 entre 68 y 69 por un hombre que, mediante amenazas, le sustrajo sus pertenencias.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo avanzó con el análisis de la información y el relevamiento de cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido del presunto autor durante la fuga e identificar el domicilio al que llegaron los investigadores.

Con esos elementos, la Justicia autorizó el registro de la propiedad. Allí fueron aprehendidos tres adultos que se encontraban en el interior del inmueble al momento del procedimiento. Entre los objetos incautados había dos revólveres calibre .22, y municiones. La causa cuenta con intervención de las fiscalías N° 8 y N° 18 y del Juzgado de Garantías N° 3.