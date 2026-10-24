Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Tres aprehendidos tras un allanamiento

Dos revólveres cargados y droga en Villa Elvira

Por Redacción

Dos revólveres, tarjetas bancarias denunciadas como robadas, cocaína, marihuana y balanzas de precisión fueron algunos de los elementos secuestrados en un allanamiento realizado en Villa Elvira, en el marco de una investigación por un asalto en la vía pública. Tres personas fueron aprehendidas durante el procedimiento.

El operativo se concretó en una vivienda de 90 entre 1 y 115, luego de que los investigadores lograran identificar al sospechoso de un robo denunciado el 20 de octubre. Según fuentes policiales, la víctima había sido interceptada esa mañana en 121 entre 68 y 69 por un hombre que, mediante amenazas, le sustrajo sus pertenencias.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo avanzó con el análisis de la información y el relevamiento de cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido del presunto autor durante la fuga e identificar el domicilio al que llegaron los investigadores.

Con esos elementos, la Justicia autorizó el registro de la propiedad. Allí fueron aprehendidos tres adultos que se encontraban en el interior del inmueble al momento del procedimiento. Entre los objetos incautados había dos revólveres calibre .22, y municiones. La causa cuenta con intervención de las fiscalías N° 8 y N° 18 y del Juzgado de Garantías N° 3.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?