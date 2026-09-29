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Dos sujetos que circulaban armados y en moto fueron atrapados tras un operativo en Tolosa

El procedimiento se realizó en la zona de 19 y 524, luego de un aviso por la presencia de dos personas en actitud sospechosa sobre una moto. Durante el operativo fue secuestrado un revólver calibre .38 con tres municiones

Por Redacción

Un procedimiento policial terminó con el secuestro de un revólver calibre .38 y una moto en la zona de 19 y 524, en Tolosa, luego de que agentes del Comando de Patrullas fueran alertados sobre la presencia de dos personas que permanecían sentadas sobre una moto en circunstancias que llamaron la atención de vecinos.

Según el parte policial, al advertir la llegada de los efectivos, las personas que se encontraban en el lugar arrojaron un arma de fuego dentro de un cantero. Ante esa situación, los agentes solicitaron apoyo y se desplegó un operativo en el sector.

Durante el procedimiento fue secuestrado un revólver calibre .38 marca Astra, junto con tres municiones del mismo calibre. También se incautó una moto Honda Titan 150. Al verificar el motor y el cuadro del rodado, los efectivos constataron que no presentaban impedimentos.

A partir del procedimiento se inició una causa bajo la carátula “Tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito”, además de labrarse actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por el fiscal Álvaro Garganta.

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