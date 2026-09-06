Drama vial en La Plata: murió la ciclista que fue embestida por una camioneta

Una mujer de 65 años murió tras un choque de tránsito ocurrido este domingo en la esquina de calle 466 y 19, en City Bell, en una causa que quedó caratulada como homicidio culposo y que cuenta con la intervención de la UFIYJ N° 10 de La Plata. En lo que va de 2026, ya son 42 las personas que perdieron la vida como consecuencia de distintos siniestros viales, una cifra alarmante que refleja una realidad que parece no encontrar freno.

Según se informó, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. Al llegar, los efectivos constataron que, por causas que aún se investigan, una bicicleta marca Brotto, de color naranja, conducida por la mujer, había colisionado contra una camioneta Renault Captur, de color gris. Producto del impacto, la ciclista quedó inconsciente, mientras que la conductora de la camioneta resultó ilesa.

En el lugar trabajó una ambulancia del SAME, a cargo del Dr. Cisneros, que asistió a la mujer y la trasladó hasta el Hospital de Gonnet para su atención médica. El lugar del hecho quedó preservado para las tareas periciales correspondientes.

Posteriormente, se tomó conocimiento de que la mujer falleció en el hospital a raíz de las lesiones sufridas. La fiscal María Valeria Cisco fue notificada de lo ocurrido y dispuso las diligencias de rigor para continuar con la investigación.

Mientras familiares de víctimas y organizaciones reclaman medidas urgentes para reducir los riesgos, ayer volvió a estar marcado por accidentes en diferentes puntos de la periferia platense. Aunque en los casos registrados durante la jornada no hubo que lamentar nuevas muertes, varias personas resultaron heridas y debieron recibir atención médica.

Con el objetivo de visibilizar la problemática y reunir apoyo para presentar sus reclamos ante las autoridades, vecinos de El Peligro convocaron a una jornada de recolección de firmas. La actividad se llevó a cabo entre las 11 y las 13 horas, en la entrada de La Estrella.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar bajo una consigna que resume el sentido del reclamo: “Juntos podemos salvar vidas”. La convocatoria surge después de años de accidentes y de familias que, en muchos casos, comenzaron a reclamar mejoras luego de haber sufrido en carne propia las consecuencias de un siniestro vial.