Dramático incendio en La Plata: una casilla quedó destruida por completo y una mujer se salvó junto a sus hijas

Un voraz incendio consumió en su totalidad una vivienda precaria este mediodía en la localidad platense de Abasto. A pesar de la magnitud de las llamas y las pérdidas materiales totales, afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos.

El hecho se produjo en la intersección de las calles 213 y 521 bis. Tras un llamado de alerta, personal policial del Subcomando Oeste acudió de urgencia al lugar y constató que el fuego ya había tomado por completo la casilla, propiedad de una vecina de 37 años, quien reside allí junto a sus hijas menores de edad.

Para controlar el siniestro se desplegó un operativo a cargo del subcomisario Facundo Miquelini, con la intervención de dos dotaciones de Bomberos de Abasto. Los efectivos lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a terrenos linderos, aunque la precariedad de la estructura provocó daños totales.

"La vivienda quemada era de 10x10 metros y sus ocupantes salieron por sus propios medios, también los bomberos pudieron salvar una vivienda lindera", dijeron los vecinos a EL DÍA.

Por otro lado, también estuvo presente una cuadrilla de EDELAP para cortar el cable de la vivienda qué estaba en la vía pública, informaron las fuentes policiales.

De acuerdo a las pericias preliminares, el fuego se originó de manera accidental a raíz de un desperfecto en un electrodoméstico. Al confirmarse que no hubo intencionalidad ni personas lesionadas, no se labraron actuaciones penales.