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OCURRIÓ EN ABASTO

Dramático incendio en La Plata: una casilla quedó destruida por completo y una mujer se salvó junto a sus hijas

Tuvieron que intervenir dos dotaciones de bomberos del Cuartel de Abasto.

Por Redacción

Un voraz incendio consumió en su totalidad una vivienda precaria este mediodía en la localidad platense de Abasto. A pesar de la magnitud de las llamas y las pérdidas materiales totales, afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos.

El hecho se produjo en la intersección de las calles 213 y 521 bis. Tras un llamado de alerta, personal policial del Subcomando Oeste acudió de urgencia al lugar y constató que el fuego ya había tomado por completo la casilla, propiedad de una vecina de 37 años, quien reside allí junto a sus hijas menores de edad.

Para controlar el siniestro se desplegó un operativo a cargo del subcomisario Facundo Miquelini, con la intervención de dos dotaciones de Bomberos de Abasto. Los efectivos lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a terrenos linderos, aunque la precariedad de la estructura provocó daños totales.

"La vivienda quemada era de 10x10 metros y sus ocupantes salieron por sus propios medios, también los bomberos pudieron salvar una vivienda lindera", dijeron los vecinos a EL DÍA.

Por otro lado, también estuvo presente una cuadrilla de EDELAP para cortar el cable de la vivienda qué estaba en la vía pública, informaron las fuentes policiales.

De acuerdo a las pericias preliminares, el fuego se originó de manera accidental a raíz de un desperfecto en un electrodoméstico. Al confirmarse que no hubo intencionalidad ni personas lesionadas, no se labraron actuaciones penales.

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