Un procedimiento policial realizado en la megatoma de Los Hornos terminó con tres hombres aprehendidos, el secuestro de dos armas de fuego y el hallazgo de 75 envoltorios de cocaína. El operativo se desarrolló en ese sector de la ciudad que desde hace tiempo aparece en las denuncias vecinales por la venta de drogas y los episodios de inseguridad que, según advierten sus habitantes, golpean a distintos sectores de la Región.

Voceros confiaron a EL DIA que el procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de 149 entre 80 y 80 bis. De acuerdo con la información policial, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría Tercera de Los Hornos recorrían el sector cuando observaron a tres personas que presuntamente realizaban un intercambio de droga por dinero, una maniobra conocida en la jerga como “pasamanos”.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían intentado escapar a toda velocidad hacia un terreno baldío. La persecución se extendió unos metros y terminó en una construcción precaria, sin puertas ni ventanas, que fue descripta por los investigadores como un posible aguantadero. Allí los agentes lograron interceptar y reducir a los tres hombres, de 42, 41 y 24 años.

Durante el procedimiento se incautaron 74 envoltorios con cocaína y otro paquete de mayor tamaño con la misma sustancia. También encontraron una pistola Bersa calibre .380, con dos cargadores y 41 municiones, y otra arma de fabricación casera calibre .22, junto con cinco proyectiles. A ese material se sumaron 44.700 pesos en efectivo, un celular, una riñonera, una media y un documento de identidad que sería apócrifo.

Los tres hombres quedaron aprehendidos en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes y portación ilegal de arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, que avalaron el procedimiento y solicitaron las actuaciones correspondientes.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la problemática del narcomenudeo en la megatoma de Los Hornos, un territorio donde las denuncias vecinales por la venta de drogas conviven con una creciente preocupación por los hechos de inseguridad y violencia. Habitantes de distintos sectores advierten sobre la presencia de jóvenes que cumplirían tareas de vigilancia y distribución para quienes manejan los puntos de venta, conocidos como “soldaditos”, y sostienen que esa dinámica termina teniendo consecuencias en la vida cotidiana de los barrios.

En los últimos días, otros operativos realizados en distintos puntos de la región dejaron al descubierto escenarios en los que la presunta actividad de venta de estupefacientes estuvo acompañada por episodios de extrema tensión.

En Melchor Romero, por ejemplo, un allanamiento en 531 y 177, en el marco de una investigación por robo y lesiones, terminó con el secuestro de cocaína, balanzas y un revólver. Según la información policial, durante el procedimiento algunos sospechosos escaparon por una cantera y efectuaron disparos contra los efectivos, que respondieron al ataque.

También en Altos de San Lorenzo, vecinos registraron con sus teléfonos una sucesión de disparos en plena vía pública, en un episodio que habría involucrado a varios hombres armados. De acuerdo con los testimonios recogidos en el barrio, el enfrentamiento podría estar relacionado con una disputa por la venta de estupefacientes.

Se trata de episodios hechos, ocurridos en barrios diferentes, pero que vuelven a exponer una preocupación que atraviesa a La Plata: la circulación de drogas, la presencia de armas y los hechos de violencia que pueden rodear al narcomenudeo.