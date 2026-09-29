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El accidente del helicóptero de La Plata en San Juan: el relato de la pareja del piloto fallecido

Mariana Lorenzo, pareja de Matías Valenzuela, uno de los pilotos que murió el 30 de julio cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan, reveló cómo atraviesa el duelo

Por Redacción

El 30 de julio, un helicóptero Bell 412 se estrelló contra un terreno árido del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y dejó siete víctimas fatales, entre ellas Matías Valenzuela, de 53 años, quien pilotaba la aeronave. Su pareja, Mariana Lorenzo, también de 53 años, compartió con Clarín cómo está atravesando el duelo dos meses después de la tragedia.

Según relató al medio, en las noches posteriores al accidente tuvo experiencias que interpretó como visitas de Matías. En diálogo con Clarín, describió una de esas visiones vinculada al helicóptero y al instante del choque, aunque prefirió no dar mayores precisiones.

Acerca de ello, reveló: "Se me aparece el Bell 412, con todas sus luces, y él manejando baja hacia mí y me muestra que los envuelve una nube y que chocan contra algo". Luego, profundizó: "La segunda noche después de la tragedia apareció otra vez Matías con el helicóptero, pero esta vez me tendió la mano". Y aún se pregunta: "¿Cómo puede ser? Si había niebla, ¿por qué salieron?".

Lorenzo y Valenzuela habían sido compañeros de secundaria en General Belgrano, un pueblo bonaerense de unos 20.000 habitantes, y retomaron el vínculo años después, cuando ambos ya estaban separados de sus respectivas parejas.

Según contó a Clarín, la relación que construyeron duró más de siete años y él llegó a ser una figura muy cercana para las hijas de ella. "Tuvimos una relación tan linda que para mis hijas era su segundo papá. Él era extraordinario. Una persona que se ocupaba de todo, lo adoraban, éramos familia", analizó.

Sobre ello, Mariana reconstruyó las horas previas al accidente: Valenzuela le había enviado un último mensaje de audio la madrugada del 29 de julio, en el que le contaba sobre la cena compartida con el resto de la tripulación y los funcionarios que participarían del vuelo hacia Valle Fértil, previsto para la jornada siguiente como parte de una capacitación vinculada al combate de incendios.

"Todo el tiempo hablaba de su trabajo, conocía a todos sus compañeros. Compartimos reuniones o cumpleaños, y siempre contaban los mismos cuentos del helicóptero. Todo el tiempo salvaba gente, las llevaba en malas condiciones y él adoraba su trabajo", recordó.

Lorenzo se enteró de la tragedia horas más tarde, a través de un mensaje de la empresa para la que trabajaba Valenzuela, JasFly, y luego de comunicarse con un colega y amigo de él. "Preguntaba; ¿lo vieron? ¿Si nadie fue al lugar? ¿Cómo saben que los cuerpos están? No entendía por qué si Matías estaba preparado para sobrevivir", explicó.

Lorenzo, también recordó: "Él me solía mandar un mensaje antes de salir como ‘hola estoy en el helicóptero, salimos en 15’, pero Matías no lo hizo. Es raro”. Además, recordó que Valenzuela solía comunicarse antes de cada vuelo: "Él me solía mandar un mensaje antes de salir como ‘hola estoy en el helicóptero, salimos en 15’, pero Matías no lo hizo. Es raro".

Por último, reveló el último deseo de Valenzuela que había expresado en vida a su pareja y a su entorno cercano: ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en Bariloche, un lugar que, según contó Lorenzo,  ambos identificaban con un proyecto de vida en común a futuro.

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