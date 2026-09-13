El argumento de la abogada de la familia Aramburú, tras el crimen del ex Puma de La Plata: "Tenían una voluntad de matar"

Tras cumplirse la primera semana de audiencias en París por el asesinato del ex Puma platense Federico Martín Aramburú, la abogada Sophie Thonon analizó el progreso judicial del caso. Thonon, reconocida por su defensa de los derechos humanos y su labor en representación de víctimas de la dictadura argentina, encabeza la defensa de Cecilia Aramburú, madre de la víctima.

En una entrevista concedida a La Nación, la letrada detalló los aspectos más determinantes del proceso contra los imputados Loik Le Priol y Romain Bouvier. En el inicio del juicio, los expertos y técnicos convocados reconstruyeron los hechos y aportaron evidencia clave, como las trayectorias de las balas en el cuerpo del joven asesinado y la existencia de un arsenal de armas en el departamento de uno de los acusados.

Según explicó Thonon, la participación de los peritos policiales desestimó las versiones atenuantes: “Recordemos que uno de los acusados no mató, no por falta de voluntad, sino porque no alcanzó a matar. Él tenía una pistola con cuatro balas y el segundo con seis. Un policía de 30 años de experiencia respondió: ‘Pues eso revela la voluntad de matar a alguien’”.

La abogada de la familia apuntó con dureza contra la actitud de los acusados luego del primer altercado en un bar: “Las futuras víctimas habían peleado y pasaron a otra cosa, se fueron al hotel a descansar. Ya estaba. Por el contrario, los acusados no hicieron lo mismo. Tenían una voluntad manifiesta de venganza. Había que encontrarlos y liquidar el asunto”.

Para la defensa, el desarrollo de las pericias expuso la premeditación del asesinato. En este sentido, la profesional recordó el impacto de las grabaciones del hecho: “Cuando los miembros del jurado escucharon los primeros cuatro disparos y después los otros seis, quedaron aterrorizados. Estaban indignados. Porque ahí se escuchaba la voluntad de matar, la voluntad de liquidar”.

Durante el transcurso de las audiencias, las posturas políticas también cobraron relevancia. En relación a la preocupación de la madre de Aramburú, la abogada remarcó que "las menciones a la pertenencia de los acusados a los organismos de extrema derecha, como el GUD, o las alusiones a la Reunión Nacional por ejemplo, están omnipresentes”.

Sobre la estrategia de los imputados, Thonon detalló que apelan a la supuesta falta de intención para intentar esquivar las figuras más graves. “La defensa está peleando sobre esa línea. Que no hubo premeditación. Aprovechan cada cosa mínima, cada fisura que ven. En todo caso, a mi parecer, pelean sobre elementos muy frágiles”.

El proceso se desarrolla desde el 7 hasta el 28 de septiembre y tiene como principales acusados a Loïk Le Priol, señalado como autor del asesinato, y Romain Bouvier, acusado por la tentativa de asesinato de Shaun Hegarty. También llegará a juicio Lyson R., pareja de Le Priol, imputada por complicidad.

La decisión de llevar el caso a juicio fue revisada en distintas instancias judiciales. El Tribunal de Apelación de París estableció finalmente que Le Priol deberá responder por “asesinato”, mientras que Bouvier será juzgado por “intento de asesinato”. La mujer, en tanto, deberá responder por su presunta participación en los hechos. La Fiscalía había solicitado que los dos hombres fueran juzgados por asesinato.