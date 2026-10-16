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El Colegio Modelo Lomas emitió un comunicado tras las denuncias por la creación de fotos de alumnas desnudas con IA

Dos alumnos de 15 años fueron imputados por generar imágenes de sus compañeras desnudas, distribuirlas en la comunidad escolar y luego comercializarlas en sitios para adultos.

Por Redacción

El Colegio Modelo Lomas emitió un comunicado a días de las denuncias contra alumnos por la creación de fotos de compañeras desnudas con Inteligencia Artificial en el que expusieron que ya se adoptaron “las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente”.

Hace más de una semana se conoció que dos alumnos de 15 años, del colegio Modelo de Lomas de Zamora, fueron imputados por generar imágenes de sus compañeras desnudas, distribuirlas en la comunidad escolar y luego comercializarlas en sitios para adultos.

En la causa se indica que serían al menos 45 menores de edad, que cursan desde el primer al quinto año, los que habrían sido víctimas del hecho.

Desde un comienzo los padres y alumnos apuntaron que la escuela habría mantenido el caso oculto durante un mes y que no dio respuesta a los reclamos, lo que motivó en las últimas horas el comunicado difundido.

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia las estudiantes afectadas y sus familias, a quienes el equipo directivo, el plantel docente y el equipo de orientación acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria”, comienza el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

“Se trata de una situación profundamente dolorosa y grave que, si bien ocurrió en un ámbito extraescolar, impacta de forma directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación”, destacaron.

En el comunicado manifiestan que, al tratarse de un hecho que involucra a adolescentes -tanto damnificadas como responsables-, “el abordaje y la comunicación exigen la máxima prudencia y cuidado”, por lo que “es nuestra prioridad absoluta el resguardo de la intimidad de las y los adolescentes y de sus familias, sosteniendo el compromiso con los derechos de cada estudiante y actuando desde la empatía”.

En respuesta al reclamo generado, desde la institución educativa expusieron: “Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central”.

“Nuestra institución continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y adoptando las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente”, concluye.

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