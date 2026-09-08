Este martes, el Tribunal de la Corte en lo Criminal de París desarrolló la segunda jornada del juicio contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier. Ambos enfrentan cargos por el asesinato a sangre fría del exjugador de rugby platense Federico Martín Aramburú, ocurrido el 19 de marzo de 2022. En esta oportunidad, los magistrados analizaron la identidad y los informes periciales de personalidad de los implicados.

Tras las confesiones previas, donde uno argumentó legítima defensa y el otro negó intenciones de muerte, la sesión dejó al descubierto un historial atravesado por la violencia y una radicalización de vieja data.

Durante la mañana, el tribunal interrogó a Romain Bouvier sobre los objetos secuestrados en su domicilio. Los investigadores incautaron una decena de armas de fuego, más de mil doscientas municiones, una figura de Adolf Hitler, material del Grupo Unión Defensa (GUD) y un ejemplar del libro Mein Kampf.

Ante las consultas, el imputado justificó la tenencia del texto por su rareza bibliográfica y su afición a las armas antiguas, actividad que practicaba en propiedades privadas. Asimismo, descartó cualquier subordinación hacia Le Priol. Según trascendió, el sujeto alardeó por teléfono desde la prisión sobre los cuatro balazos que disparó contra la víctima.

Por la tarde, la atención se posó sobre la pericia psicológica de Loïk Le Priol. El excomando de la marina, expulsado de las fuerzas armadas en 2017 y repatriado de Yibutí por un cuadro de estrés postraumático severo, detalló una vida marcada por crisis constantes.

El acusado mencionó un accidente automovilístico grave y hechos de violencia contra un expresidente del GUD (Groupe Union Droit), un sindicato de estudiantes de extrema derecha francés, ambos sucesos registrados en 2015.

Además, relató que padece ansiedad extrema ante la guerra en Ucrania, situación que lo obliga a sentarse de espaldas a la pared en lugares públicos. En la sala, el imputado lució un aspecto prolijo con camisa clara y anteojos. Mantuvo un tono calmo, reiteró su postura de legítima defensa, admitió los disparos y aseguró que pedirá perdón de manera incesante.

El debate también abordó la situación de los otros procesados. Lyson Rochemir, expareja de Le Priol separada poco después del crimen, rechazó las acusaciones por complicidad en el intento de asesinato. La joven de 29 años se quebró emocionalmente al dimensionar la posibilidad de recibir una condena a prisión perpetua, una pena que supera sus años vividos en libertad.

Por su parte, Antony Sorrentino admitió los cargos en su contra de forma plena. Su perfil psicológico lo describe como un padre de familia y empresario sin vínculos ideológicos profundos con el GUD, grupo al que perteneció apenas un año.

El padre de la víctima viajó desde nuestro país y presenció el relato sobre los atacantes de su hijo a través de un sistema de traducción simultánea. Desde la perspectiva de la querella, el abogado Yann Le Bras enmarcó el caso como una cacería humana desproporcionada que comenzó tras una disputa en el bar Le Mabillon y culminó con una persecución armada por las calles del Barrio Latino. En contraposición, los defensores atribuyeron el desenlace al miedo y rechazaron la existencia de premeditación para matar.

El GUD, disuelto de forma oficial en 2024, funcionó como el espacio de conexión entre los acusados y como matriz de múltiples ataques organizados. El debate central del juicio, pautado hasta el 26 de septiembre, busca esclarecer cómo dos hombres con prohibición de portar armas y de mantener contacto entre sí lograron ejecutar a una persona desarmada. La reconstrucción oficial precisa que Bouvier efectuó cuatro tiros en cuatro segundos y Le Priol disparó en seis oportunidades, tres de ellas por la espalda.

Las próximas audiencias darán lugar a los estudios psiquiátricos y a las declaraciones de los testigos presenciales de la noche fatal.