El crimen del cotillón en La Plata: esperan una pericia clave para definir si el acusado es imputable

La investigación por el crimen de Paula Carolina Lastiris, la comerciante asesinada a tiros dentro de su local de Barrio Norte, ingresó en una etapa decisiva. Mientras el acusado continúa detenido con prisión preventiva, la Justicia aguarda una pericia psiquiátrica que será clave para determinar si el imputado es penalmente responsable por el hecho.

Fuentes judiciales confirmaron que la evaluación psicológica ya fue realizada y que sus conclusiones preliminares no arrojan, en principio, indicadores de inimputabilidad.

"La pericia psicológica ya está. De ella no surge que sea inimputable. Sí se observa una persona con muy poca tolerancia a la frustración y con tendencia a tomar decisiones impulsivas, pero eso no implica inimputabilidad", señalaron voceros con acceso al expediente.

Las mismas fuentes indicaron que ahora la atención está centrada en el próximo estudio pericial. "Esperamos la pericia psiquiátrica para los primeros días de julio", explicaron.

Prisión preventiva confirmada

La prisión preventiva fue dictada por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, a pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17.

En su resolución, el magistrado consideró que existen elementos de prueba suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la acusación contra Aráoz por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de uso civil condicional.

La medida implica que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa la instrucción penal. Para disponerla, la Justicia evaluó que existen indicios sólidos sobre su presunta participación en el hecho y que resulta necesario garantizar el normal desarrollo del proceso.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran testimonios de testigos presenciales, registros de cámaras de seguridad, informes balísticos y el secuestro del arma que habría sido utilizada durante el ataque.

Qué buscan determinar las pericias

Uno de los aspectos centrales de la causa está vinculado al estado mental del acusado al momento del crimen. Tanto las evaluaciones psicológicas como las psiquiátricas tienen por objetivo establecer si comprendía la criminalidad de sus actos y si podía dirigir sus acciones al momento del ataque.

Desde el punto de vista jurídico, la diferencia resulta determinante. Una persona es considerada imputable cuando tiene capacidad para comprender que su conducta constituye un delito y actuar conforme a esa comprensión. La inimputabilidad, en cambio, solo puede declararse cuando una alteración mental grave impide esa comprensión o la posibilidad de autodeterminación.

Por eso, más allá de los planteos realizados por la defensa sobre eventuales trastornos o condiciones de salud mental, los especialistas deberán establecer cuál era concretamente la situación del acusado cuando ocurrió el hecho.

Las primeras conclusiones psicológicas incorporadas a la causa describen a una persona con baja tolerancia a las frustraciones y tendencia a actuar de manera impulsiva. Sin embargo, según las fuentes consultadas, esos rasgos no permiten concluir, al menos por el momento, que no comprendiera la gravedad de sus actos.

El crimen que conmocionó a La Plata

El asesinato ocurrió el pasado 29 de abril en el comercio "Repostillón", ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en pleno Barrio Norte.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, Aráoz ingresó al local cuando Paula Lastiris, de 47 años, se encontraba sola y efectuó al menos tres disparos que le provocaron heridas mortales. La comerciante fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Minutos después del ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo que culminó con la detención del sospechoso a pocas cuadras de la escena. Según la investigación, al momento de ser aprehendido todavía llevaba consigo elementos considerados de interés para la causa.

