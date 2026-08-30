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El dolor de sus amigos y una colecta para despedirlo

Por Redacción

Braian Yamil Alvarez, el joven de 25 años asesinado en San Carlos, era despedido ayer en las redes sociales por amigos y allegados, que expresaron su dolor y acompañaron a la familia en las horas posteriores al crimen. “Te amo, hermano. Descansá en paz”, escribió uno de sus allegados al enterarse de la noticia. Otro mensaje reflejó la conmoción por la muerte: “Nooo, loco, qué mala noticia. Descansá en paz, compañero. Te quiero y volá alto. Dale fuerzas a todos, Brai”. Entre las despedidas también apareció un mensaje que destacó las características personales de Alvarez: “Descansá en paz, negro. Ser hermoso, pibe humilde”. Mientras avanzaba la investigación por el homicidio, familiares y allegados de la víctima comenzaron además una colecta a través de las redes sociales para poder afrontar los gastos del sepelio. La iniciativa fue difundida junto a una fotografía de Braian y apunta a reunir $1.600.000.

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