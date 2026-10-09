El dolor de una madre por un crimen en Tolosa

Familiares y allegados de Agustín González reclamaron que el juicio por el crimen del joven se realice este año y cuestionaron que la posible fecha de debate se haya fijado para 2030. El planteo se realizó durante la primera audiencia preliminar de un juicio por jurados, donde denunciaron presuntos privilegios para los detenidos.

“Queremos el juicio para este año. Nos dieron una posible fecha para el 2030. Hablamos de cuatro años y a mi hijo no le dieron oportunidad”, expresó la madre de la víctima, asesinada en noviembre de 2025 en Tolosa. “No mataron solo a Agustín, nos mataron a todos nosotros”, agregó.

Al recordar el ataque, la mujer sostuvo que el joven fue baleado sin motivo y por la espalda. “Estaba solo, parado en una esquina. Fueron dos tiros, uno en la cabeza y otro en la columna. Lo mataron por diversión, por nada. Ni los conocía”, afirmó.

La familia también cuestionó que los sospechosos continúen alojados en una dependencia de detención temporal, a casi once meses del hecho. “Nosotros pedimos que por favor avancen. Ya tenemos a los asesinos, tenemos las pruebas y los tenemos individualizados”, sostuvo, al reclamar que la causa llegue cuanto antes a juicio.

“Venimos a exigir justicia, no es mucho”, resumió el entorno de Agustín, que pidió empatía ante el dolor que atraviesan desde el crimen ocurrido en 118 y 521.