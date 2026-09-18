“El dolor está vivo”: la viuda del expuma platense Aramburú declaró en el juicio por su muerte

María Aramburú, la viuda del exrugbier Federico Martín Aramburú, prestó declaración en el juicio que se está llevando a cabo en Francia por el asesinato del jugador nacido en La Plata. En ese marco, buscó dejar en claro que ninguna sentencia por parte de la Justicia podrá devolver a su esposo a la vida.

“Fede no era un héroe. Era un hombre normal, sano. Ninguna decisión judicial podrá devolvérmelo a mí, ni a sus hijos. Estoy en paz, pero el dolor no se quedó congelado el 19 de marzo, está vivo”, remarcó entre lágrimas en el décimo día del juicio.

En ese sentido, María recordó cómo fue la última conversación que tuvo con su esposo antes de su asesinato. “La última foto que me manda es un puño en alto, 'Vamos', para anunciar el éxito de un proyecto profesional vinculado al Mundial de Rugby”, señaló.

El testimonio de María coincide en la misma semana que el de la madre de Aramburú, Cecilia, y el de Shaun Hegarty, el exjugador de origen vasco-francés y neozelandés que vio morir a su amigo en sus brazos.

El proceso, que termina el próximo 25 de septiembre, contó en su segunda semana con intervenciones clave para dilucidar si los dos principales acusados (Loïk Le Priol y su amigo Romain Bouvier) tuvieron internacionalidad de matar o dispararon, como alegan, como acto de defensa.