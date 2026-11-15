El drama vial en la Región: una nueva muerte y varios accidentes

La emergencia vial en la Región sumó una nueva víctima fatal y el número volvió a encender las alarmas. Una mujer de 41 años murió tras permanecer varios días internada por las graves lesiones que había sufrido en un choque entre una camioneta y una moto en Punta Lara. Con este fallecimiento, el registro de EL DIA llegó a 57 víctimas fatales en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada. Una cifra que adquiere todavía más gravedad al observar que el año aún no terminó y que durante las últimas horas se reportaron otros accidentes, algunos con consecuencias de consideración.

La víctima fue identificada como Elizabeth Rodríguez, quien había protagonizado el siniestro el 27 de octubre pasado en 116 y 5. Aquella tarde circulaba en una moto junto a otra mujer cuando, por causas que todavía se investigan, colisionó con una Ford EcoSport. Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del rodado fueron trasladadas al Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

Por la complejidad de las lesiones, Rodríguez debió ser derivada al Hospital Güemes de Haedo, donde estuvo internada hasta ayer, cuando se comunicó su deceso. La otra mujer que viajaba en la moto también había resultado herida. La causa, que inicialmente había sido caratulada como lesiones culposas, quedó bajo la órbita de la UFI Nº 14 de La Plata y deberá avanzar con las nuevas circunstancias derivadas de la muerte.

El dato regional permite dimensionar la problemática. Durante todo 2025 se contabilizaron 80 fallecidos en siniestros viales en la Región. De ese total, 50 eran motociclistas. En 2026, cuando todavía resta más de un mes y medio para cerrar el calendario, ya se llegó a 57 víctimas. La sucesión de episodios vuelve a poner en discusión las condiciones de circulación, las conductas al volante y los controles, en un escenario en el que los usuarios de motos aparecen especialmente expuestos.

UN ALCOHOLEMIA POSITIVO

Y la jornada de ayer dejó más señales de alarma. En el Camino Centenario, a la altura de 511 y 512, se produjo un choque en el que estuvieron involucrados una moto Bajaj Rouser, un automóvil Dodge 1500 y un camión Ford Cargo. Dos personas que se desplazaban en la motocicleta fueron trasladadas al Hospital San Roque de Gonnet: una joven de 23 años sufrió una lesión de consideración en la pierna izquierda y el conductor, de 25, presentaba dolores en distintas partes del cuerpo. Ninguno tenía, en principio, riesgo de vida.

Pero hubo otro dato que agravó el cuadro: al conductor del Dodge le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre. Tránsito labró el acta correspondiente y secuestró tanto el vehículo como la licencia de conducir. En la causa interviene la UFI Nº 12.

También en Ringuelet se registró un choque entre una camioneta Ford Bronco Sport y una moto Gilera VC 150, en avenida 520 entre 25 y 26. El motociclista, de 28 años, fue trasladado consciente al Hospital Rossi con una fractura de clavícula y un corte importante en la cabeza. Su pronóstico fue informado como reservado. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 12, que solicitó la intervención de Policía Científica.

A esos episodios se sumó otro accidente en 137 y 524, donde colisionaron un Chevrolet Corsa y una Honda Wave. El motociclista, de 22 años, sufrió lesiones en un brazo y una pierna y fue derivado al Hospital San Roque de Gonnet, consciente y sin riesgo de vida. En este caso interviene también la UFI Nº 12.

TRAGEDIA EN RUTA 2

La tragedia también golpeó sobre la Ruta 2, aunque esta vez fuera de la Región. En el kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús, dos personas murieron en un choque entre un camión cisterna que transportaba combustible y una Chevrolet Tracker. Según las primeras actuaciones, el transporte pesado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta, en la que viajaban tres ocupantes. Dos murieron en el lugar y el tercero sufrió heridas de gravedad.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. El camión, que trasladaba unos 45.000 litros de combustible, terminó volcado y se dispusieron tareas para establecer si la carga provocó algún tipo de afectación ambiental.