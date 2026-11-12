El dramático relato de un joven que estuvo a 3 centímetros de la muerte

“Estoy en reposo. Estuvo a 3 centímetros de tocarme un pulmón. Tengo palazos en el cuello y varios puntazos en la espalda. Es un milagro de Dios”. Con esas palabras, Lucas Bertini Carrión, de 25 años, describió las consecuencias del brutal ataque que sufrió el lunes pasado en Arturo Seguí, durante una pelea que se habría originado por una discusión relacionada con su perro “Tyson”.

En diálogo exclusivo con EL DIA, la víctima reconstruyó cómo comenzó el conflicto y contó detalles de una agresión que pudo haber terminado de la peor manera.

Según denunció, uno de los jóvenes lo atacó con un cuchillo mientras que el hermano lo golpeaba con un bate de béisbol. “Tengo fotos de la espalda toda lastimada, uno me daba puñaladas y el hermano me dio palazos con un bate de béisbol”, relató.

Pero detrás de la violenta secuencia también hay una historia vinculada al animal. Lucas tiene un emprendimiento de lavadero y aseguró que, cuando no estaba en su casa, algunos vecinos le habían advertido sobre presuntos maltratos hacia su mascota.

“Los vecinos me contaban siempre que el de 18 años le pegaba al perrito cuando yo no estaba”, sostuvo. Según su relato, el episodio ocurrió el lunes, feriado, cuando estaba en su vivienda y escuchó que su perro lloraba con mucha intensidad. Entonces decidió salir a preguntarle al joven qué había sucedido. “Justo estaba en casa, le dije al pibe qué había hecho porque mi perro lloraba muy fuerte”, contó.

A partir de allí, la discusión fue escalando. Lucas aseguró que primero se enfrentó cuerpo a cuerpo con el joven, quien luego se habría retirado para buscar un cuchillo. Minutos después regresó acompañado por su hermano. “Empezamos a forcejear y vino acompañado del hermano. Caí a la zanja y me remataron”, recordó sobre el momento más dramático de la agresión.

En medio de su recuperación, Lucas también quiso aclarar qué pasó con el animal que quedó en el centro del conflicto.

Se trata de un caniche de 10 años, al que describió como un perro muy tranquilo y que, además, tiene una de sus patas amputadas.

“El perro es inofensivo, no tiene nada, es un amor”, expresó.

Sobre el episodio del lunes, denunció que uno de los jóvenes le dio una patada al animal en la zona de la panza. El golpe lo dejó dolorido, aunque aseguró que actualmente se encuentra bastante mejor.

Como este diario publicó en su edición anterior, el violento episodio ocurrió en la zona de 159 entre 414 bis y 415, en Arturo Seguí.

Lucas sufrió varias heridas cortantes en la espalda y lesiones en otras partes del cuerpo, por lo que debió recibir asistencia médica en el Hospital San Roque de Gonnet.

La investigación avanzó con la detención de los dos hermanos señalados por la víctima.

La Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones, en el marco de una causa caratulada como tentativa de homicidio.

Mientras permanece en reposo y comienza su recuperación, Lucas insiste en que pudo haber sido mucho peor.

Una discusión que comenzó por el llanto de un perro terminó con un hombre apuñalado, golpeado con un bate y a centímetros de sufrir una lesión pulmonar.

Para el juez Guillermo Atencio, que resolvió el pedido de la fiscal de instrucción, a Bertini Carrión intentaron darle muerte, pero por razones ajenas a su voluntad, los agresores con concretaron su cometido.