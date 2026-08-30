Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La causa entra en una nueva instancia judicial

El ex futbolista Néstor Ortigoza irá a juicio oral por violencia de género

Por Redacción

La causa judicial contra Néstor Ortigoza por la denuncia de violencia de género realizada por su expareja, Lucila Cassiau, quedó a un paso del juicio oral. A dos años del inicio del expediente, la Justicia dio por concluida la investigación y dispuso que el proceso avance hacia la siguiente etapa.

El exfutbolista y dirigente de San Lorenzo está imputado por los delitos de daño y lesiones leves a raíz de los hechos denunciados por Cassiau, con quien mantuvo una relación durante una década y tiene dos hijos.

La decisión se conoció luego de que Ortigoza presentara un escrito ante la fiscalía a cargo de la investigación. Había sido citado a indagatoria, pero optó por no declarar en ese momento y anticipó que realizaría posteriormente una presentación con su versión de los hechos. Finalmente, entregó su descargo la semana pasada.

En el documento, Ortigoza negó haber ejercido violencia física contra su expareja y cuestionó la interpretación de las imágenes que forman parte central de la acusación. “Nunca ejercí violencia física contra Lucila Cassiau ni contra ninguna otra mujer. No la golpeé, no la empujé, no le provoqué lesión alguna”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de su defensa está relacionado con los videos difundidos durante el desarrollo del caso. Ortigoza aseguró que las imágenes en las que se lo observa agrediendo a Cassiau fueron editadas y presentadas de manera parcial. Según su planteo, las grabaciones no muestran la totalidad de las situaciones que precedieron a los fragmentos incorporados a la investigación.

El exjugador sostuvo además que las secuencias fueron obtenidas de manera incompleta y reclamó que se incorporen los registros originales de los dispositivos instalados en el domicilio familiar. En su versión, antes de la escena registrada existieron discusiones y situaciones que, según afirmó, fueron deliberadamente omitidas.

Ahora, con la investigación cerrada, la causa entra en una nueva instancia judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?