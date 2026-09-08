El exoficial antidrogas que le robó a narcos, se profugó 6 años y cayó por salir al patio

Un dron de la Gendarmería Nacional que sobrevolaba un chalet familiar en José León Suárez terminó este fin de semana con seis años de clandestinidad. En el patio de esa propiedad se ocultaba Federico Rodríguez, un exoficial principal de la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro de 43 años que logró mantenerse prófugo desde que estalló la mega causa que investigó a la cúpula policial y judicial de la zona por armar expedientes falsos, robar cargamentos de estupefacientes a bandas narco y administrar de forma directa el negocio del narcomenudeo.

La caída se produjo luego de tareas de seguimiento y escuchas telefónicas encabezadas por el Escuadrón Buenos Aires de la fuerza federal. Los investigadores establecieron que Rodríguez se refugiaba en el chalet familiar, una propiedad compartida donde también residen sus dos hermanos, ambos integrantes de la fuerza provincial: una subcomisario y un capitán. El arresto se concretó después de que el expolicía descuidara las medidas de seguridad y saliera al jardín interior, donde fue captado por la cámara del dispositivo aéreo. Confirmada su identidad, el juez federal Emiliano Canicoba ordenó el allanamiento que culminó con su detención por parte de fuerzas especiales.

El recorrido judicial de Rodríguez quedó atado al fallo dictado en agosto pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez. En esa resolución, su exjefe en la dependencia, el excomisario Roberto Okurzati, recibió una condena de 17 años de prisión junto a otros efectivos de la misma repartición. La investigación, instruida inicialmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, expuso cómo los uniformados utilizaban las herramientas del Estado para apropiarse de mercadería ilegal y regular el tráfico de drogas.

"Los acusados utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que –muchos de ellos, en razón de sus funciones– estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin", sostuvo Domínguez al describir la operatoria de la organización.

La causa también salpicó de lleno al poder judicial local y provocó la caída de Claudio Scapolán, uno de los fiscales más influyentes de San Isidro, cuya situación procesal aún aguarda la elevación a juicio oral. Durante el debate que terminó con las condenas a los policías, el fiscal Marcelo García Berro, acompañado por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, profundizó sobre el impacto institucional de la maniobra delictiva.

"Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos", remarcó García Berro durante su alegato.

En la misma línea, el acusador advirtió sobre la vigencia de estas estructuras de encubrimiento dentro de las fuerzas de seguridad. "Estos grupos continúan operativos, lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que les corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social", expresó, antes de cerrar con una definición sobre el rol adoptado por los agentes infieles: "Ellos se alinearon con la lógica del narcotráfico, adaptándose a sus movimientos, protegiendo su circulación, facilitando su expansión y -lógicamente- impidiendo su represión. En el camino se quedaron con parte del negocio ilícito mientras que muchos narcotraficantes siguen libres gracias a esa complicidad".

Tras su captura, Rodríguez será indagado en las próximas horas por la justicia federal para definir su procesamiento y posterior unificación con el expediente principal que ya sentenció a sus antiguos subordinados y superiores.