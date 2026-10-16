La conmoción por el femicidio de Gabriela, la mujer de 39 años asesinada en una casa del barrio Hipódromo de La Plata, sumó un nuevo capítulo de angustia para su familia. Mientras la Justicia avanza con la investigación del crimen, los allegados de la víctima aseguran que no tienen novedades sobre el pequeño hijo de la mujer y denuncian que no logran recuperarlo, ya que permanece al cuidado de familiares del hombre detenido por el asesinato.

“Mi sobrino está con gente desconocida. Jamás, desde que nació, lo vieron. Del bebé no se sabe nada”, expresó un familiar de Gabriela en diálogo con este diario. Según su relato, la familia inició gestiones con abogados para solicitar la restitución del pequeño, pero hasta el momento no consiguió una respuesta favorable.

El reclamo apunta directamente a una hermana del acusado, quien habría quedado al cuidado del niño tras el viaje que el hombre realizó a Jujuy después del crimen. “La hermana del asesino lo encubre y se quedó con mi sobrino. No nos lo quieren devolver”, sostuvo el familiar, que pidió difundir la situación para intentar destrabar el conflicto.

Además, denunció que la mujer se habría llevado toda la documentación del pequeño, una circunstancia que, según explicó, suma dificultades a las gestiones que comenzaron para que el niño vuelva con su familia materna.

El reclamo de la familia y la incertidumbre por el bebé

La preocupación de los allegados de Gabriela se concentra ahora en conocer dónde está el niño, quién está a su cargo y cuándo podrán volver a tener contacto con él. En medio del dolor por el femicidio, la familia busca que la situación se resuelva y que el pequeño pueda quedar al cuidado de personas de su entorno materno.

“Ahora estamos con abogados para la restitución”, explicó el familiar, que también pidió que el caso tenga repercusión en Jujuy, donde reside la mujer señalada en el reclamo. El objetivo, indicó, es que la situación llegue a las autoridades y permita encontrar una solución.

VIDEO | Rudy Castillo desde el lugar de los hechos

Por el momento, las acusaciones sobre la retención del niño y la documentación fueron planteadas por los familiares de la víctima. Su alcance y las circunstancias en las que permanece el pequeño deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, en el marco de las actuaciones que correspondan.

Un femicidio que conmocionó a La Plata

El crimen salió a la luz después de que la pareja de Gabriela, un hombre de 48 años, se presentara espontáneamente en la Comisaría Segunda de La Plata y manifestara que había matado a la mujer. Según su propia declaración, el hecho había ocurrido el lunes 12 de octubre.

A partir de esa información, los efectivos se trasladaron hasta la vivienda de calle 39 entre 121 y 122, en el barrio Hipódromo, donde encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. Las primeras observaciones indicaron signos compatibles con una asfixia mecánica. De acuerdo con fuentes consultadas por EL DIA, el hombre habría estrangulado a Gabriela en una escalera de la propiedad.

Después del crimen, el acusado viajó a Jujuy para dejar a la hija que tenía en común con la mujer al cuidado de una hermana suya. Recién aproximadamente 72 horas después regresó a La Plata y se presentó ante la Policía. Quedó detenido y la investigación quedó en manos de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17.

La pareja se había instalado en la vivienda hacía menos de cuatro meses, después de comprar la propiedad. Gabriela era platense y tenía dos hijos, según el reclamo de sus familiares, que ahora atraviesan el duelo por el femicidio y, al mismo tiempo, la incertidumbre por la situación del más pequeño.

Mientras la causa penal avanza para esclarecer las circunstancias del asesinato, la familia materna busca respuestas sobre el niño y reclama que se garantice su bienestar. “Agradecería mucho que se haga difusión”, pidió el familiar, con la esperanza de que el reclamo permita conocer novedades y avanzar con la restitución.