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FUERO PENAL DE LA PLATA

El fiscal pidió cinco años de cárcel para Raimondo

Agustín Raimondo / Web

Por Redacción

En otra intensa jornada de alegatos en el Fuero Penal de 8 entre 56 y 57, el bloque acusador, en el juicio oral que se le sigue al empresario de medios platense, Agustín Raimondo, acusado del delito de “lesiones graves agravadas por el contexto de violencia de género” en perjuicio de su expareja y denunciante, Florencia Mascioli, pidió penas de cumplimiento efectivo. El fiscal Juan Pablo Caniggia requirió 5 años de cárcel, mientras que el abogado del particular damnificado, Carlos Quirós, exactamente el doble de castigo.

En ambas exposiciones, con la salvedad de la cuantía punitiva, dieron por acreditaba tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable y exigieron una sentencia condenatoria.

Ahora será la jueza Cecilia Inés Sanucci la encargada de dilucidar la cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la postura de la defensa del imputado, a cargo de la abogada oficial María Elena Bouchoux, quien centró su exposición en cuestionar la aplicación del artículo 90 del Código Penal. La fecha del fallo quedó estipulada para el 30 de noviembre.

La letrada, en ese punto, sostuvo que no se acreditaron los requisitos legales para configurar lesiones graves y puso especial énfasis en que la pericia psicológica realizada a Mascioli determinó un supuesto daño de carácter moderado.

En ese sentido, la defensa argumentó que no se demostró una afectación concreta de la capacidad laboral ni de la vida personal de la denunciante, que permitiera encuadrar los hechos en esa figura penal.

Señaló que Mascioli continuó trabajando y mantuvo relaciones sentimentales posteriores, circunstancias que, según su planteo, deben ser valoradas al analizar la gravedad del daño atribuido.

Igualmente, como planteo subsidiario, pidió que se recaratulen los cargos a lesiones leves.

Sobre el estado de Mascioli, Quirós había expresado: “Siempre las víctimas lo que buscan es lo que se llama el abrazo de la justicia. Así que ha sido muy bueno para ella poder verbalizarlo en esta etapa que fue tan dilatada. Tener en cuenta que fue en la cuarta oportunidad que recién se pudo. Hubo tres audiencias que fracasaron con todo lo que implica el punto de vista emocional”.

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