El foco en la “Megatoma”: un territorio atravesado por la violencia

Un nuevo episodio delictivo volvió a poner bajo la lupa a la tristemente célebre “Megatoma de Los Hornos”. Esta vez, un hombre denunció que fue asaltado por tres delincuentes y la persecución terminó dentro del asentamiento, donde una joven de 20 años fue aprehendida y otros dos sospechosos lograron escapar.

El hecho se produjo en una zona que en los últimos meses quedó atravesada por operativos contra el narcomenudeo, denuncias vecinales sobre enfrentamientos y un misterioso tiroteo en el que resultaron heridos dos ex policías bonaerenses.

La escena se repitió una vez más en el complejo entramado de calles, un territorio extenso, de difícil circulación y con sectores donde el acceso policial suele estar condicionado por la propia configuración del lugar.

Allí, entre viviendas levantadas en distintos momentos, pasillos, calles de tierra y construcciones que se suceden sin una trama urbana tradicional, los episodios de inseguridad y violencia forman parte de una problemática que viene siendo seguida de cerca por las autoridades.

Ayer por la mañana, de acuerdo a voceros oficiales, policías en tareas preventivas circulaban por 149 hacia 79 cuando fueron alertados por un vecino sobre un robo. Según su relato, tres personas -dos hombres y una mujer- lo habían despojado de dinero en efectivo, un reloj y una gorra de Boca.

La víctima aportó características de los sospechosos y señaló que habían escapado hacia calle 80. Los policías iniciaron entonces un seguimiento que terminó en 147 entre 80 y 81.

En ese instante, al advertir la presencia de los uniformados, los tres sospechosos comenzaron a correr y se introdujeron en una vivienda. Los dos hombres lograron escapar por los fondos, saltando entre distintas propiedades, mientras que una mujer salió del inmueble con un machete en sus manos.

La joven fue finalmente reducida cuando intentaba ingresar en otra construcción y en su poder secuestraron un teléfono celular.

UNA MADRUGADA RUIDOSA

Horas antes, siempre según testimonios recogidos entre habitantes de la zona, alrededor de las 3 de la madrugada se habría producido otro episodio violento en 146 bis entre 77 y 78.

Los vecinos hablaron de disparos y un enfrentamiento con armas blancas y relacionaron el episodio con conflictos vinculados al narcomenudeo, ya sea entre personas dedicadas a la venta de drogas o entre vendedores y compradores.

En este punto existe una diferencia sustancial con el procedimiento de la mañana: ese episodio no aparece acreditado en un reporte policial, por lo que esas circunstancias deben ser consideradas por ahora como una versión aportada por residentes del sector y no como un hecho judicialmente establecido. Pero la preocupación vecinal no es nueva.

LOS 24 ALLANAMIENTOS

La Megatoma ya había sido objeto de un enorme despliegue policial en el marco de una investigación por presuntas actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

En aquel operativo se realizaron 24 allanamientos, que incluyeron además algunos objetivos conectados en El Palihue.

El resultado fue contundente: 19 personas aprehendidas; 14 kilos de marihuana incautados, como cocaína, armas, municiones, dinero en efectivo y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, serían utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Aunque hay otro antecedente que agrega todavía más interrogantes al escenario.

En la Justicia también hay una investigación por un episodio ocurrido recientemente que tuvo como protagonistas a dos ex policías bonaerenses, quienes terminaron baleados durante una confusa secuencia registrada en inmediaciones de 78 entre 141 y 142.

Ambos, que hace tiempo dejaron de desarrollar tareas operativas, fueron internados: uno en el Hospital San Martín y el otro en el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó con heridas de bala en el tórax, que comprometieron un pulmón.

Inicialmente, se habían negado a declarar ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17 de La Plata. Sin embargo, uno de ellos pidió posteriormente prestar declaración, una instancia que podría aportar nuevos elementos para intentar reconstruir lo ocurrido durante aquella madrugada.

La principal incógnita sigue siendo qué hacían ambos hombres en el lugar y cómo comenzó el enfrentamiento.

Por ahora, algunas respuestas están en expedientes judiciales y otras permanecen en el terreno de las denuncias de los vecinos. Lo concreto es que la Megatoma vuelve a aparecer en las crónicas policiales, esta vez por un robo que terminó con una aprehensión, pero sobre el fondo de una sucesión de episodios que incluye drogas, armas, balaceras y una investigación todavía abierta por un enfrentamiento que dejó a dos expolicías hospitalizados.