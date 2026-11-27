El instituto de menores Aráoz Alfaro volvió a quedar en el centro de la escena por una doble fuga, que expuso sus debilidades y las del sistema en su conjunto.

Como este diario había informado en exclusiva, la semana pasada dos jóvenes que cumplían condenas por robos agravados habían logrado escapar de ese centro de alojamiento de Abasto, situado en la avenida 520 y 228, tras doblar una malla de hierro y limar un barrote. Y ayer, cuando todavía seguía caliente esa evasión, otros dos internos ganaron la calle tras trepar por un muro en medio de una actividad en el patio.

Sobre esta cuestión, Pablo Lenz, ex trabajador del área, opinó: “El sistema penal juvenil bonaerense atraviesa un colapso institucional que contrasta de manera alarmante con los recursos asignados. Y las autoridades siguen en una realidad paralela, discutiendo candidaturas”.