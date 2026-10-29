El juicio a Agustín Raimondo en La Plata: declaró el empresario y se acercan los alegatos

El empresario de medios Agustín Raimondo declaró durante aproximadamente dos horas en una nueva audiencia del juicio que enfrenta por una causa de violencia de género contra su expareja, Florencia Mascioli. Con su exposición y la declaración de su madre, se completó la etapa de testimonios de la defensa y el proceso quedó encaminado hacia los alegatos, previstos para el próximo martes 3 de noviembre a las 9.30.

La audiencia contemplaba inicialmente la declaración de dos testigos, pero uno de ellos fue desistido y finalmente solo compareció la madre del empresario. Luego fue el turno de Raimondo, quien manifestó al comenzar que quería hablar y dar su versión de los hechos.

Durante la audiencia también hubo preguntas de Carlos Quirós, abogado que representa a Mascioli. Entre otros puntos, el letrado le preguntó a Raimondo por qué no se había sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, a diferencia de la denunciante, quien sí fue examinada por profesionales. Según lo expresado durante el debate, el empresario respondió que había seguido una recomendación de su anterior defensa.

La declaración de Raimondo fue uno de los últimos pasos antes del cierre del debate. Concluida la etapa testimonial, las partes deberán exponer sus posiciones sobre las pruebas reunidas, los testimonios escuchados y la responsabilidad que le atribuyen al acusado.

Los alegatos, el próximo paso

El juicio había comenzado con la declaración de Mascioli y continuó con los testimonios de la acusación, entre ellos los de profesionales de la psicología y la psiquiatría que intervinieron en su evaluación y tratamiento, además de una persona vinculada con el ámbito laboral en el que la denunciante habría atravesado situaciones de maltrato.

Después fue el turno de los testigos de la defensa. Con la declaración de la madre de Raimondo y la exposición del empresario, esa etapa quedó completada.

El martes 3, desde las 9.30, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa. Luego deberá establecerse cuándo se dará a conocer el veredicto y la sentencia, que podrían anunciarse en una audiencia posterior.