El proceso oral y público contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", entra este martes en su instancia decisiva en los tribunales platenses. A partir de las 9, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata escuchará los alegatos de cierre por parte del Ministerio Público Fiscal y del particular damnificado, quienes expondrán sus conclusiones tras el debate iniciado el pasado 2 de noviembre por el siniestro fatal que terminó con la vida del motociclista Rubén Walter Armand.

En esta primera jornada de definiciones tomarán la palabra el fiscal Martín Chiorazzi y el equipo de abogados que representa a la familia de la víctima, integrado por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Con posterioridad, llegará el turno de las defensas técnicas: los letrados Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri por parte de Alvite, junto con la defensora oficial Raquel Ponzinibio, quien asiste a Valentina Velázquez, coimputada por su intervención en la carrera callejera.

Durante las audiencias previas del juicio, Alvite pidió disculpas entre lágrimas ante los allegados del motociclista fallecido: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó ante los magistrados.

El encuadre legal y las pericias del choque

La principal acusada llega a esta etapa procesada bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla escalas penales de entre ocho y 25 años de cárcel. No obstante, sus defensores buscan morigerar la calificación hacia un "homicidio culposo", bajo el argumento de que la conductora careció de intención de causar el deceso de Armand. En paralelo, Velázquez afronta cargos por su participación en una prueba de velocidad temeraria.

El episodio vial tuvo lugar durante la madrugada del 12 de abril de 2024 en el cruce de la avenida 13 y la calle 522. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, ambas automovilistas circulaban a gran velocidad y cruzaron varios semáforos con luz roja hasta que el vehículo guiado por Alvite impactó de lleno contra la moto de Armand, quien murió poco después a raíz de la gravedad de los golpes.

Los informes periciales incorporados al expediente establecieron que el automóvil de la imputada se desplazaba a unos 82 kilómetros por hora al momento de la colisión. Frente a ese dato técnico, su defensa intentó demostrar durante el debate que la joven accionó los frenos y realizó una maniobra evasiva con el propósito de esquivar al motociclista antes del impacto.