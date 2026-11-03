El juicio a La Toretto, día 2: un perito complicó a Alvite y la querella se prepara para acusar por homicidio con dolo

La segunda jornada del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, dejó nuevos elementos en el debate por la muerte de Walter Rubén Armand. En los tribunales penales de La Plata declararon cuatro testigos y el más relevante para la acusación fue un ingeniero especialista en accidentología vial, quien analizó las maniobras de los vehículos antes del impacto fatal ocurrido en 13 y 532.

Tras la audiencia, Fabián Améndola, abogado que representa a la familia de la víctima, sostuvo que el testimonio del perito permitió acreditar aspectos centrales de la hipótesis acusatoria. Según explicó, el especialista describió una serie de maniobras de aceleración y desaceleración que se extendieron durante aproximadamente 3.000 metros, desde la zona de 54 entre 12 y 13 hasta el lugar del accidente.

“Con el primer testimonio, el ingeniero puede acreditar ya en el debate varias cosas que son precedentes para el resultado de esta causa”, afirmó Améndola. En esa línea, señaló que el experto dio cuenta de la existencia de una picada y de que, durante ese recorrido, se habrían atravesado varios semáforos en rojo.

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con la velocidad a la que circulaba Alvite al momento del impacto. De acuerdo con lo señalado por el abogado, el perito sostuvo que la joven atravesó un semáforo en rojo a más de 80 kilómetros por hora en una avenida céntrica de La Plata.

Además, el especialista analizó las maniobras que realizó la conductora para intentar evitar la colisión. Para la querella, esas acciones fueron tardías y se produjeron cuando el choque ya resultaba inevitable por la proximidad con la motocicleta conducida por Armand.

La frenada y la pérdida de control

Otro de los aspectos abordados durante la audiencia fue la huella de frenado del Volkswagen Gol conducido por Alvite. Consultado sobre la importancia de ese dato, Améndola explicó que, según el cálculo realizado por el perito, la frenada se produjo aproximadamente 1,38 metros antes del impacto.

“Con lo cual es imposible que hubiera servido de algo”, sostuvo el letrado al referirse a la posibilidad de que esa maniobra hubiera evitado el choque.

Sin embargo, el abogado destacó otro detalle que surgió de la exposición del especialista: inmediatamente después del impacto, Alvite habría levantado el pie del freno. Según explicó, el perito señaló ese comportamiento como un indicio de la pérdida de control del vehículo.

Para la representación de la familia Armand, ese testimonio se suma a las imágenes de las cámaras de seguridad y a las pruebas que ya fueron incorporadas al debate. “Creo que con ese testimonio, más la prueba de los videos y lo que ya se reprodujo, estamos en condiciones de acusar en el alegato final por el homicidio con dolo”, afirmó Améndola.

La acusación que busca sostener la querella

El juicio busca determinar si Alvite debe responder por homicidio simple con dolo eventual, como sostiene la acusación, o si se trató de un accidente, tal como plantea la defensa. La primera figura contempla una pena de hasta 25 años de prisión, mientras que la calificación culposa tiene una escala penal considerablemente menor.

En el proceso también está imputada Valentina Velázquez, señalada por haber participado de una picada previa al impacto fatal junto a Alvite.

La muerte de Walter Armand ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando el motociclista circulaba por 13 y 532 y fue embestido por el Volkswagen Gol conducido por la joven. El hombre sufrió graves lesiones y fue trasladado al hospital de Gonnet, donde falleció horas después.

La primera jornada del debate había estado marcada por el descargo de Alvite, quien entre lágrimas pidió disculpas y aseguró que carga con el peso de haber dejado una familia rota. Sin embargo, sus palabras fueron rechazadas por los allegados de Armand, que manifestaron no creer en su arrepentimiento.

El debate continuará en los tribunales platenses con la declaración de nuevos testigos. En principio, las audiencias se extenderán hasta el 6 de noviembre y se estima que cerca de un centenar de personas pasarán por el estrado.