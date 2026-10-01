El juicio a Pity Álvarez quedó en pausa por una nueva evaluación médica

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz quedó momentáneamente en pausa luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenara una nueva evaluación interdisciplinaria del músico. El objetivo será determinar si se encuentra en condiciones de afrontar el proceso y, a partir de ese resultado, definir cómo continuará el debate.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una nueva audiencia, 24 horas después de que se conociera la orden de internación forzosa de Álvarez por 90 días. El Juzgado Civil N°4 había dispuesto la medida luego de que profesionales de salud mental señalaran que presentaba “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense lleve adelante el nuevo informe. Según se estableció, dentro de los próximos tres días hábiles deberán designarse los peritos y la evaluación tendrá que realizarse en un plazo de cinco días. Si se cumplen esos tiempos, el tribunal podría informar el próximo 13 de octubre qué sucederá con el juicio. Se trata de una suspensión momentánea mientras se aguardan las conclusiones de los especialistas.

A la salida de los tribunales, el abogado defensor Javier Baños destacó que la nueva evaluación era un pedido que la defensa venía realizando desde el comienzo del debate. “Finalmente, el tribunal hizo lugar a lo que estamos solicitando”, señaló.

También se refirió al futuro del proceso Fernando Burlando, abogado de la querella. Según explicó, existe un límite para las suspensiones del debate, aunque el tribunal planteó que existen antecedentes jurisprudenciales que permitirían atravesar este período sin que el juicio quede anulado. Sostuvo además que las últimas conductas de Álvarez deben ser consideradas para evitar futuras nulidades del proceso.

La causa tiene como acusado al exlíder de Viejas Locas por el homicidio de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en un complejo de Villa Lugano. La acusación sostiene que Álvarez le efectuó cuatro disparos a la víctima y luego escapó del lugar. Álvarez, de 54 años, está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.