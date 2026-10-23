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Violencia de género

El juicio a Raimondo en una etapa clave: declara su madre

Tras las declaraciones de los testigos de la acusación, el debate continúa con los testimonios de la defensa del empresario de medios

Por Redacción

El juicio contra el empresario de medios Agustín Raimondo continuó con las últimas declaraciones de los testigos de la acusación, tanto de la fiscalía como de la querella, que representa a Florencia Mascioli a través del abogado Carlos Quirós. El debate por la denuncia de violencia de género ingresó así en una nueva etapa, con las testimoniales propuestas por la defensa como próximo paso.

Durante la jornada de ayer declararon profesionales de la psicología y la psiquiatría que intervinieron en las evaluaciones de salud mental de Mascioli y establecieron un diagnóstico sobre las lesiones denunciadas. También brindaron su testimonio sus profesionales tratantes y una persona vinculada con el desarrollo del maltrato laboral que habría sufrido en el ámbito de la radio donde trabajaba.

La actividad continuará hoy, desde las 10 horas, con dos testigos de la defensa. Entre las personas convocadas se encuentra la madre de Raimondo, cuya declaración fue autorizada con la condición de que se limite a cuestiones puntuales abordadas durante el debate.

La semana próxima se definirán las fechas para escuchar a los restantes testigos de la defensa y al propio Raimondo, quien anticipó que hará uso de la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. Luego deberán fijarse las audiencias para los alegatos y, posteriormente, el veredicto y una eventual sentencia.

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